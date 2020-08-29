«Чертаново» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев, Хосонов и Засеев наведут шороху в Москве

30 августа «Чертаново» и «Алания» сыграют в матче шестого тура ФНЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Чертаново» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Алании» оценён букмекерами коэффициентом 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чертаново» — «Алания» 30 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Чертаново» — «Алания» 30 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча 6-го тура ФНЛ «Чертаново» — «Алания» (30.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп, Салах и Мане поставят на место Обамеянга и Артету Красные заметно сильнее по составу и раньше вышли из отпуска.

1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. В подавляющем большинстве случаев все матчи тура играются в ФНЛ в один день.

Однако на этот раз мы имеем дело с исключением. Дело в том, что на середину недели выпали матчи 3-го раунда Кубка России, с которого как раз начинают борьбу клубы второго дивизиона. Потому «Спартак-2» и «Краснодар-2» (не участвуют в Кубке России, поскольку официально оформлены как фарм-команды) сыграли в четверг.

А все остальные сразятся в воскресенье. В 15:00 в Москве местное «Чертаново» начнёт выяснять отношения с «Аланией». Старт сезона для обеих команд получился непростым, сейчас они располагаются в нижней части турнирной таблицы. На то есть объективные причины, в каждом случае свои.

«Химки» — «Ротор». Прогноз: Кверквелия, Гогуа и Жигулёв отправят Гунько на дно таблицы РПЛ Волгоградцы не проигрывают химчанам уже пять матчей кряду.

Хозяева незадолго до старта сезона фактически остались без костяка. Главный тренер Игорь Осинькин перебрался в «Крылья Советов», вслед за ним отправилась целая группа футболистов основы. Пришлось спешно перекраивать состав, внушительное количество игроков очень молоды и почти не имеют опыта выступлений на взрослом уровне.

На таком фоне показывать высокие результаты сложно, хотя в целом клуб справляется. Шесть очков в пяти турах — вполне достойный график. Столько же, например, набрало московское «Торпедо». Правда, тут нужно сделать важное уточнение — обе победы добыты над аутсайдерами.

А именно — «Томью» (2:0) и «Иртышом» (2:1), на данный момент это два абсолютно худших коллектива ФНЛ. Со всеми остальными зацепиться не вышло — 1:2 от «Спартака-2», 0:1 от «Динамо-Брянск» и 0:3 от «Нефтехимика». Зато удалось пройти в 1/32 финала Кубка России: в среду на выезде победили новичка ФНЛ «Акрон» (1:0). Правда, клуб из Тольятти в середине второго тайма не реализовал пенальти.

«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: Тедеско, Соболев и Бакаев не отпустят «Зенит» в РПЛ Лидер атаки туляков Евгений Луценко получил травму, Максименко и Джикии будет легче.

У «Алании» ситуация несколько иная: клуб узнал о включении в число участников ФНЛ за неделю до старта первенства. Пришлось подстраиваться. Результаты пока так себе — всего четыре очка в шести турах. Зато непосредственно по качеству футбола команда может дать фору многим.

Подопечные Спартака Гогниева стараются владеть мячом и не стесняются прессинговать. 8 забитых и 10 пропущенных за пять матчей — столь результативно в первом дивизионе не играет никто. Плюс нужно сделать скидку на календарь — ни одного аутсайдера или новичка лиги, сплошь фавориты и середняки.

Словом, «Алания» достойно справляется. Поскольку «Чертаново» пока не блещет, шансы зацепиться у гостей будут. Потому попробуем сыграть против линии. Букмекеры дают на классические Х2 крепкий коэффициент 1.77 — можно не мудрить и взять его. Варианты посмелее — обе забьют за 1.88 или даже П2 с нулевой форой за 2.69.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Чертаново» — «Алания» 30 августа

Обе команды начали сезон не лучшим образом из-за кадровых проблем. Вроде бы очков у «Чертаново» больше, плюс своё поле. Но по факту все шесть баллов набраны с «Иртышом» и «Томью» — двумя худшими клубами ФНЛ на данный момент. «Алания» играет в бодрый футбол с контролем мяча и прессингом, так что вполне способна зацепиться.

Ставка: «Алания» не проиграет за 1.77.