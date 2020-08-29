«Метц» — «Монако». Прогноз: Головин, Бен-Йеддер и Нико Ковач снова устроят шоу в Лиге 1

В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не менее трёх голов.

30 августа «Метц» и «Монако» сыграют в матче второго тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Метца» оценён букмекерами коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Метц» — «Монако» 30 августа

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 30 августа «Метц» — «Монако» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.65.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги 1 «Метц» — «Монако» (30.08.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

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В конце июля состоялись финалы Кубка Франции и Кубка французской лиги (разумеется, оба трофея достались «ПСЖ»). Дальше парижане напару с «Лионом» отправились бороздить просторы Лиги чемпионов. А вот клубы попроще вернулись в дело лишь за неделю до окончания лета.

Несколько матчей первого тура перенесли из-за участия двух клубов в полуфинале Лиги чемпионов и коронавируса. Второй тур продолжится в воскресенье, 30 августа, сразу шестью матчами. Российских любителей футбола в первую очередь интересует игра в Метце, где местный одноимённый клуб будет принимать «Монако».

Дебют Нико Ковача не задался, в стартовом туре не удалось одолеть крепкий «Реймс» (2:2) из-за напрочь заваленного дебюта. Уже к середине первого тайма соперник вёл с разницей в два мяча. Дальше монегаски проснулись, полностью владели преимуществом и постоянно создавали моменты. Хотя и пропустить третий тоже могли.

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Отыгрались уже в дебюте второго тайма, а вот третий гол так и не состоялся. Тут, впрочем, нужно отметить силу соперника. Красно-белые в прошлом сезоне чемпионата Франции заняли пятое место и попали в Лигу Европы, сыграть с ними вничью на выезде — не самый плохой результат.

«Монако» старается играть в контроль и иметь тотальное преимущество, однако ошибок пока слишком много. Для старта сезона, впрочем, это нормально. И тем не менее высокий процент брака и слабый переход из атаки в оборону наверняка станет причиной частых потерь очков. По крайней мере на старте сезона.

Следующий соперник попроще. «Метц» в прошлом году занял 15-е место, а первый тур пропустил. Должен был играть с «ПСЖ», но действующему чемпиону предоставили дополнительный отдых после финала Лиги чемпионов. То есть сделать выводы об уровне готовности команды практически нереально.

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Судя по всему, гости вновь станут действовать первым номером, а соперник будет караулить потери в центре поля и пытаться убежать в контратаку. Удивляет, что букмекеры совсем не ждут голов. В пяти из шести предыдущих очных встреч планка тотала пробивалась, да и в первом туре «Монако» произвёл впечатление весёлого коллектива.

Потому проверим классический тотал больше 2.5 мяча за отличный коэффициент 2.05. Второй вариант — П2 по угловым с форой (-1.5) за 2.21. В первом матче монегаски подали восемь корнеров, а «Реймс» — всего один. Тут нужно делать скидку на быстрые голы соперника, но в любом случае «Метц» вряд ли рискнёт состязаться с открытом футболе.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Метц» — «Монако» 30 августа

«Метц» первый тур пропустил, а «Монако» выдал сумбурную игру против «Реймса». При Нико Коваче команда старается играть в контроль и доминировать, но огромное количество потерь и индивидуальных ошибок приводят к контратакам. Потому проверим общий верх. Благо что в пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось как минимум три гола.

Ставка №1: тотал больше 2.5 гола за 2.05.

Ставка №2: победа «Монако» по угловым с форой (-1.5) за 2.21.