«Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз: Халк, Ахмедов и Оскар разнесут аутсайдера

31 августа «Шанхай СИПГ» сыграет с «Тяньцзинь Тэда» в матче 8-го тура чемпионата Китая. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех номинальных гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда»

Букмекеры считают, что матч Суперлиги «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда» (31.08.2020)

Чемпионат Китая всё же взял старт, хоть и гораздо позже запланированного. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, первенство проводят в двух городах — Сучжоу и Даляни.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.



В Сучжое встретятся «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Тэда». Расклад в турнирной таблице группы В примерно следующий. Между соперниками растянулась настоящая пропасть. «Красные орлы» в прошлом сезоне упустили чемпионство, заняв третью строчку, и сейчас, судя по всему, настроены крайне решительно. После семи матчей они лидируют в своей группе с 17 баллами.

Отрыв от опасной пятой строчки 10 очков, то есть всё уже понятно. Команда Халка и Оскара сумела добыть пять побед и скатала только две ничьи. В матче же прошлого тура она разгромила «Чунцин Лифань» (3:0). Хотя стоит отметить, что соперник смотрелся не так уж плохо.

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У «Тяньцзинь Тэда» в группе В последнее место. За семь туров клуб успел заработать один-единственный балл, случилось это ещё в первом туре. Далее последовала череда из шести поражений. Результат закономерен, всё очень грустно.



В прошлом туре команда уступила одному из лидеров «Ухань Чжоэр» со счётом 1:2. Она даже открыла счёт в первом тайме и ушла на перерыв с преимуществом. Однако во втором тайме осталась в меньшинстве, лишившись основного защитника, и пропустила сразу два мяча, не сумев прервать чёрную серию.



С результативностью у «Тяньцзинь Тэда» всё плохо. За семь матчей получилось наковырять лишь пять голов, результат довольно скудненький. При этом с обороной всё ещё хуже. 17 пропущенных за те же семь матчей, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

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Грозный «Шанхай СИПГ» ни разу не проиграл, наколотив при этом 16 голов. Стоит также отметить и образцовую оборону клуба. Пять пропущенных в семи играх для результативной китайской Суперлиги — крайне достойно. При желании можно даже проверить П1 всухую за коэффициент 2.09.



Статистика личных встреч тоже на стороне коллектива из Шанхая. Стоит отметить, что за последних шесть встреч с «Тяньцзинь Тэда» он одержал четыре победы с общим счётом 18:5. При таких раскладах П1 с форой (-2.0) за коэффициент 2.12 смотрится заманчиво.



Интересным вариантом для ставки выглядит и индивидуальный тотал «Шанхай СИПГ» больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82. Всё-таки сейчас у тяньцзиньской команды в обороне творится полный бардак.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда»

«Шанхай СИПГ» справедливо лидирует в группе В. У команды порядок и с обороной, и с атакой. «Тяньцзинь Тэда» же набрал всего одно очко в семи турах, забив за это время жалкие пят голов. На наш взгляд, стоит ожидать уверенной победы со стороны Халка и Оскара.



Ставка: индивидуальный тотал «Шанхай СИПГ» больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82.



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