«Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз: Халк, Ахмедов и Оскар разнесут аутсайдера

31 августа «Шанхай СИПГ» сыграет с «Тяньцзинь Тэда» в матче 8-го тура чемпионата Китая. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех номинальных гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.20.
Букмекерские коэффициенты на матч «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда»
Букмекеры считают, что матч Суперлиги «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Анализ и прогноз матча «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда» (31.08.2020)
Чемпионат Китая всё же взял старт, хоть и гораздо позже запланированного. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, первенство проводят в двух городах — Сучжоу и Даляни.
Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В Сучжое встретятся «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Тэда». Расклад в турнирной таблице группы В примерно следующий. Между соперниками растянулась настоящая пропасть. «Красные орлы» в прошлом сезоне упустили чемпионство, заняв третью строчку, и сейчас, судя по всему, настроены крайне решительно. После семи матчей они лидируют в своей группе с 17 баллами.
Отрыв от опасной пятой строчки 10 очков, то есть всё уже понятно. Команда Халка и Оскара сумела добыть пять побед и скатала только две ничьи. В матче же прошлого тура она разгромила «Чунцин Лифань» (3:0). Хотя стоит отметить, что соперник смотрелся не так уж плохо.
У «Тяньцзинь Тэда» в группе В последнее место. За семь туров клуб успел заработать один-единственный балл, случилось это ещё в первом туре. Далее последовала череда из шести поражений. Результат закономерен, всё очень грустно.
В прошлом туре команда уступила одному из лидеров «Ухань Чжоэр» со счётом 1:2. Она даже открыла счёт в первом тайме и ушла на перерыв с преимуществом. Однако во втором тайме осталась в меньшинстве, лишившись основного защитника, и пропустила сразу два мяча, не сумев прервать чёрную серию.
С результативностью у «Тяньцзинь Тэда» всё плохо. За семь матчей получилось наковырять лишь пять голов, результат довольно скудненький. При этом с обороной всё ещё хуже. 17 пропущенных за те же семь матчей, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Грозный «Шанхай СИПГ» ни разу не проиграл, наколотив при этом 16 голов. Стоит также отметить и образцовую оборону клуба. Пять пропущенных в семи играх для результативной китайской Суперлиги — крайне достойно. При желании можно даже проверить П1 всухую за коэффициент 2.09.
Статистика личных встреч тоже на стороне коллектива из Шанхая. Стоит отметить, что за последних шесть встреч с «Тяньцзинь Тэда» он одержал четыре победы с общим счётом 18:5. При таких раскладах П1 с форой (-2.0) за коэффициент 2.12 смотрится заманчиво.
Интересным вариантом для ставки выглядит и индивидуальный тотал «Шанхай СИПГ» больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82. Всё-таки сейчас у тяньцзиньской команды в обороне творится полный бардак.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда»
«Шанхай СИПГ» справедливо лидирует в группе В. У команды порядок и с обороной, и с атакой. «Тяньцзинь Тэда» же набрал всего одно очко в семи турах, забив за это время жалкие пят голов. На наш взгляд, стоит ожидать уверенной победы со стороны Халка и Оскара.
Ставка: индивидуальный тотал «Шанхай СИПГ» больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82.
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