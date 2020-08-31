Янник Синнер — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин выбьет талантливого итальянца с US Open

1 сентября Янник Синнер и Карен Хачанов сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Хачанова: ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.46. Успех Синнера оценён коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Янник Синнер — Карен Хачанов

Аналитики считают, что матч US Open Янник Синнер — Карен Хачанов получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.92, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.38.

Анализ матча 1-го круга US Open Синнер — Хачанов (01.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

Федерико Дельбонис — Даниил Медведев. Прогноз: уверенный старт россиянина на US Open-2020 Медведев не будет включаться на полные обороты, но всё равно должен уложиться в три партии.

У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Хачанов стартует матчем против Янника Синнера. Оппонент неприятный и опасный, но посильный. 19-летний теннисист стремительно ворвался в тур, выиграл Итоговый молодёжный турнир и прочно находится в топ-100 рейтинга АТР. Правда, для настоящего прорыва он пока слишком нестабилен, хотя талант сомнений не вызывает.

Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри. Прогноз: экс первая ракетка России даст бой американцу Кузнецов пропустил более двух лет из-за проблем со здоровьем, но попал в основную сетку US Open.

Итальянец обладает хорошей подачей, а также стремится всегда и везде атаковать. Это зрелищно и интересно, но но не более того: уровень физической готовности пока оставляет желать лучшего, а процент брака далеко не всегда удаётся контролировать. Кроме того, текущее состояние Синнера вызывает вопросы.

Дело в том, что после паузы он провёл ровно один официальный матч, уступив в квалификации “Мастерса” средненькому соотечественнику Сальваторе Карузо в трёх сетах. Первую партию забрал, однако развить успех не сумел. А вот Хачанов в Цинциннати оставил вполне приятное впечатление.

Карен дошёл до третьего круга, разобравшись с Александром Бубликом и Пабло Карреньо-Бустой в двух партиях. Теннисисту из Казахстана отдал восемь геймов, испанцу — семь. До четвертьфинала, правда, не дотянулся. Проиграл Роберто Баутисте-Агуту, но это крепкий соперник, который в полуфинале едва не опрокинул Новака Джоковича.

Жереми Шарди — Андрей Рублёв. Прогноз: француз заставит вторую ракетку России понервничать Рублёв проиграл в первом же круге в Нью-Йорке, плохо подавал и двигался хуже обычного.

Опытному испанцу пришлось помучиться. Хачанов не отпускал его больше двух часов, дело растянулось на три сета. Уступил россиянин по делу, но пассажиром не выглядел. В принципе, с Синнером он вполне справедливо идёт фаворитом. Похоже, третья ракетка России находится в хорошем состоянии, а вот по итальянцу есть вопросы.

Лобовая победа фаворита доступна за 1.46 — нормальный вариант для экспресса. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите победу Хачанова в трёх-четырёх сетах за 1.93 или П2 с форой (-3.5 гейма) за 1.82. Одну партию Синнер наверняка утащит, но на фоне проблем с выносливостью ему будет трудно поддерживать высокую интенсивность на третьем часу матча.

Ставки на матч US Open Янник Синнер — Карен Хачанов 1 сентября 2020 года

Синнер — талантливый, но молодой и сырой теннисист. У него хорошая подача и безграничное стремление атаковать в любой ситуации, которое часто выходит боком. А также проблемы с выносливостью и, похоже, не лучшее физическое состояние. В Цинциннати он не смог пройти квалификацию, проиграв Сальваторе Карузо. Хачанов, напротив, на “Мастерсе” выглядел недурно. На наш взгляд, Карен сумеет добиться победы.

Ставка: победа Хачанова в трёх-четырёх сетах за 1.93.