Кузнецов — Хачанов. Прогноз: Сэм Куэрри — первый скальп, Карена ждут большие проблемы

3 сентября Андрей Кузнецов — Карен Хачанов сыграют в матче 2-го круга US Open. Начало — 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Хачанова: ставки на победу Карена принимаются с коэффициентом 1.21. Успех Кузнецова оценён коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Андрей Кузнецов — Карен Хачанов

Аналитики считают, что матч US Open Андрей Кузнецов — Карен Хачанов получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.98, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.02.

Анализ матча 2-го круга US Open Андрей Кузнецов — Карен Хачанов (03.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров Большого шлема. Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее, до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Уже во втором круге Хачанов сразится с соотечественником — Андреем Кузнецовым. Букмекеры не сомневаются в победе третьей ракетки России, выставляя на его успех коэффициент 1.21. Хотя на деле не всё очевидно. Кузнецов уже выполнил основную задачу на US Open: вернулся в тур спустя два года после серьёзных проблем со здоровьем и даже преодолел барьер первого раунда.

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29-летний теннисист высадил Сэма Куэрри. Тот, конечно, прошёл свой пик и в последнее время по большей части разочаровывает, но это всё ещё представитель топ-50 рейтинга АТР с отличной подачей. Правда, Андрей не испытал особых проблем, управившись за 107 минут. Три сета, в последнем из которых американец откровенно отбывал номер (6:4, 7:6, 6:2).

Кузнецов прекрасно подавал (18 эйсов при двух двойных ошибках, даже Куэрри подал на вылет лишь 11 раз), очень комфортно чувствовал себя на задней линии и просто получал удовольствие от игры. А его улыбка в конце матча говорит о многом: сейчас россиянин находится на эмоциональном подъёме, ему абсолютно нечего терять.

Хачанов вроде бы прошёл в первом круге опасного Янника Синнера, но абсолютно не убедил. Юный итальянец забрал два стартовых сета, а дальше начал испытывать проблемы со здоровьем — не мог нормально двигаться, ближе к концу начались судороги. Даже на таком фоне третья ракетка России едва пробралась дальше.

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В решающей партии дело добралось до тай-брейка. Карен его забрал, но оставил на корте огромное количество сил. Битва растянулась почти на четыре часа и наверняка аукнется во втором круге. Больше того — россиянин жаловался на боли в плече. Потому линия букмекеров выглядит сомнительно, сыграем от аутсайдера.

Теннисисты прекрасно знакомы друг с другом, поскольку довольно продолжительное время были спарринг-партнёрами. У Хачанова есть проблемы на приёме, а у Кузнецова, похоже, даже после долгого простоя полный порядок с подачей. Потому можно взять классический верх по геймам. Нам же больше нравится ставка “Кузнецов выиграет как минимум один сет” за 1.70.

Карен в принципе не отличается стабильностью и умеет придумать себе проблемы на ровном месте, а тут ещё и воодушевлённый оппонент с крепкой подачей, который хорошо его знает. В принципе, можно даже рискнуть и рассмотреть П1 за 4.80. Шансы Андрея, пожалуй, действительно ниже, но это 35 на 65, а не 20 на 80.

Ставки на матч US Open Кузнецов — Хачанов 3 сентября 2020 года

Кузнецов после долгого перерыва триумфально вернулся в тур, в трёх сетах убрав опытного Сэма Куэрри. Хачанов накануне почти четыре часа возился с Янником Синнером. И, скорее всего, вылетел бы, но у итальянца начались проблемы со здоровьем. Теннисисты прекрасно знают друг друга, подача у Андрея в порядке, а Карен испытывает проблемы на приёме. Думается, встреча затянется.

Ставка: Кузнецов выиграет как минимум один сет за 1.70.