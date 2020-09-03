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Россия — Сербия, 3 сентября 2020, прогноз и ставка на Лигу Наций, трансляция матча

Россия — Сербия. Прогноз на матч 3 сентября 2020
Алексей Серяков
Россия — Сербия. Прогноз и ставка на статистику в матче Лиги наций 3 сентября
Черчесову придётся обойтись без Александра Головина и Алексея Миранчука.
Ставки / Прогнозы 0

3 сентября сборная России примет сборную Сербии в матче 1-го тура Лиги Наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги В Россия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.91.

Анализ и прогноз матча Лиги наций Россия — Сербия (03.09.2020)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Россия
Не начался
Сербия

Шесть туров Российской Премьер-Лиги остались позади: голы забиты, очки набраны, жалобы на судейство написаны. Уже довольно скоро отечественные клубы потихоньку начнут стартовать в квалификационных раундах еврокубков, ну а пока пришло время для сборной России.

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У череповчан интересная линия атаки, а вот с вратарями и защитой дела обстоят печальнее.

Её мы не видели уже давно. Если точнее — девять месяцев, с момента гостевого разноса сборной Сан-Марино (5:0), после которого обсуждали вовсе не футбол, а кричалки отдельных фанатов. Как бы то ни было, подопечные Станислава Черчесова вышли на Евро-2020 без особых хлопот, а сам турнир перенесли на 2021 год.

Наступает пора Лиги наций. В прошлом розыгрыше имелась реальная возможность занять первое место в своей группе и подняться в Лигу А, да только в заключительном туре случилось грустное поражение от Швеции со счётом 0:2 в Стокгольме. В результате — вторая строчка, шведы оказались выше по дополнительным показателям.

Второй розыгрыш Лиги наций подарил не шибко приятную жеребьёвку. Сражаться придётся с командами Сербии, Турции и Венгрии. Коронавирус повлиял на календарь. Играть будут в три окна — сентябрьское, октябрьское и ноябрьское. В два последних сборные проведут не по два матча, а по три.

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Начинать предстоит с Сербией, причём на своём поле. “Белые орлы” напрочь завалили отбор к Евро-2020, обойдя лишь сборные Литвы и Люксембурга. А вот с Португалией и Украиной совладать не смогли. Младен Крстаич покинул пост главного тренера после 0:5 во Львове, его сменил Любиша Тумбакович, который возглавляет коллектив до сих пор.

Под его руководством удалось набрать 13 очков из 18 возможных, хотя радоваться особо нечему — четыре победы над Литвой и Люксембургом, ничья с Украиной на своём поле и 2:4 от Португалии в Белграде. В общем, никаких проблем с мотивацией после такого ни у футболистов, ни у тренера не возникнет.

Состав у сербов, ясное дело, поинтереснее: здесь есть целая россыпь игроков из топ-5 лиг, хотя Неманья Матич вроде как надумал завершить международную карьеру. И тем не менее список впечатляет, особенно по части созидателей — Коларов, Максимович, Гудель, Груич, Тадич, Ляич, Милинкович-Савич, Йович, Митрович.

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В прошлом сезоне красно-белые забрали обе личные встречи.

Потому напрашивается ставка ИТБ 46.5 процента владения мячом Сербии за 1.83. Сборная России в принципе не любит действовать первым номером против хороших оппонентов: обычно она отдаёт мяч и караулит возможности для контратак. С техничными сербами владеть территорией будет сложно.

Тем более без Александра Головина, который великолепно тащит мяч и всегда может отдать острую передачу. И Алексея Миранчука, способного заменить полузащитника “Монако” в этой роли. Оба футболиста (а также Дмитрий Баринов) получили травмы, а потому центральная ось вызывает сомнения.

Также можно рассмотреть Х2 по угловым за отличный коэффициент 2.24. Сербы в принципе не стесняются задействовать фланги и стремятся атаковать широко, что способствует большому количеству угловых. На наш взгляд, линия слишком перегружена в пользу россиян, которые подают много корнеров только против аутсайдеров.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября 2020 года

Сборная России при Станиславе Черчесове редко действует первым номером в матчах с серьёзными соперниками. Обычно она старается отдать мяч и караулит контратаки. Сербы будут необычайно мотивированы и злы после провала в отборе Евро-2020, а хозяевам придётся обойтись без Александра Головина и Алексей Миранчука. Центр поля у гостей смотрится солиднее.

Ставка №1: ИТБ 46.5 процента владения мячом Сербии за 1.83

Ставка №2: Сербия не проиграет по угловым за 2.24.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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