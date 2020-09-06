«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Паре и Сошников замучают Фурха и Метсолу

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Минск» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Динамо» идёт за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Минск» — «СЮ» 7 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Минск» — «Салават Юлаев» 7 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Минск» — «Салават» (07.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 7 сентября запланированы сразу пять матчей. В 19:10 мск в Минске местное «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».

Соперники движутся по регулярному чемпионату без потерь: по четыре очка в двух матчах. Причём «зубрам» пришлось выйти на лёд только однажды, поскольку «Йокериту» присудили техническое поражение из-за отказа прилетать в Минск. Зато ко второй победе подкопаться не получится.

Накануне клуб из Беларуси в родных стенах одолел «Барыс». Битва получилось что надо. Хозяева имели всё необходимое для комфортного успеха, но не смогли обойтись без приключений. Вели 3:0 к середине второго периода и 4:1 — ко второму перерыву. А дальше начались чудеса.

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Сперва пропустили гол из раздевалки. Потом схватили два удаления подряд и получили ещё. Занервничали, ошиблись — пришлось играть овертайм. Там, правда, всё кончилось очень быстро. Роб Клинкхаммер отличился в первой же атаке, уложились за 31 секунду (5:4 ОТ). Легионеры у динамовцев просто замечательные.

Уфимцы тем временем добыли две довольно яркие победы. Для начала обставили в Нижнем Новгороде «Торпедо» (3:2, ни одной пропущенной шайбы в равных составах), затем уверенно разобрались в Череповце с «Северсталью» (4:1). Важно, что удалось сэкономить силы — 3:0 к 35-й минуте позволили никуда не торопиться в заключительном периоде.

Маркус Гранлунд на этот раз обошёлся без чудес, зато сработали остальные звенья. Вишенка на торте — дебютная шайба 18-летнего защитника Шакира Мухамадуллина с передачи Родиона Амирова. Дубль оформил Александр Кадейкин, первые очки после возвращения из-за океана набрал Михаил Воробьёв.

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В общем, красота. Неудивительно, что после такого букмекеры считают гостей явным фаворитом. Благо что минчане в последние годы — это их клиент. Семь побед подряд, две из которых получились крупными — 6:1 в позапрошлом сезоне и эпические 9:1 в прошлом. Ставить против гостей на таком фоне действительно сложно.

И всё же коэффициент на «СЮ» кажется скромным, ведь команду ожидает третий выезд за пять суток, а «Динамо» выйдет на лёд только во второй раз. А вот ставка на голы выглядит интересно. Обе команды стараются играть в атаку и обладают сильными легионерами.

Мы бы выбирали между тоталом больше 5 шайбы за 1.90 и ставкой «обе команды забьют больше 1.5 гола» за 1.86. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы, на него букмекеры дают аккуратный коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Салават Юлаев» 7 сентября 2020 года

Обе команды играют сами и дают играть сопернику, а главное — обладают отличными легионерами. У минчан должен быть особый настрой, в прошлом сезоне они получили в Уфе 1:9. Ждём яркого и бодрого хоккея на встречных курсах, при котором у вратарей будет достаточно работы. Шансы гостей, конечно, выше, но третий выезд за пять суток способен сказаться.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.90.