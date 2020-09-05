«Ак Барс» — СКА. Прогноз: Квартальнов, Доус и Зарипов отыграются за 0:4 на Валерии Брагине

6 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех СКА идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 6 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 6 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.92.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — СКА (06.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 6 сентября запланированы сразу четыре матча. Самый поздний из них стартует в 17:30 мск в Казани.

Местный «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет выяснять отношения со СКА. Естественно, это центральная игра дня в КХЛ. Обеим командам есть что доказывать, поскольку накануне они выглядели не лучшим образом. Подопечные Дмитрия Квартальнова вообще умудрились проиграть в родных стенах «Витязю» со счётом 0:4.

Справедливости ради, подобного счёта команда не заслужила. В одном из эпизодов сильно помог рикошет, а две заключительные шайбы влетели уже в пустые ворота, когда терять было совсем нечего. «Витязь» снова вышел на пик формы к старту регулярного чемпионата, преимущество в единоборствах гости имели с самого начала.

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Казанцев, похоже, выбил из колеи быстрый гол — они снова пропустили на 51-й секунде. А дальше сказалась разница в движении. Хозяева выглядели тяжеловато и никак не могли выйти на ударную позицию. Броски от синей линии и бортов Илья Ежов нейтрализовывал, а большинство в этот раз не сработало.

Дмитрий Квартальнов уже пообещал изменения в составе, что абсолютно логично. Теперь в Татарстан пожалует СКА, который накануне обыграл вторую команду республики. Досталось «Нефтехимику» (2:1), но гордиться этой победой петербуржцы вряд ли могут. Дело в том, что нижнекамцы вышли на лёд полумолодёжным составом: 10 хоккеистов накануне оказались в списке травмированных, Вячеслав Буцаев также не смог руководить коллективом.

Однако «волки» всё равно дали бой. Разумеется, подопечные Валерия Брагина имели преимущество, но говорить о подавляющем превосходстве никак нельзя. Аутсайдер отыграл одну шайбу в середине третьего периода, а в заключительные 1,5 минуты честно пытался штурмовать чужие ворота в формате «6-на-5».

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В общем, один гол в равных составах за 60 минут против середняка без 10 хоккеистов основы — это, конечно, не лучший результат. Да и при Квартальнове «Ак Барс» петербуржцам ещё не проигрывал — в минувшем сезоне добыл две победы из двух возможных, а летом оказался сильнее на Кубке чемпионов КХЛ.

Казанцы при нынешнем тренере крайне редко выдают два слабых матча подряд, так что их шансы кажутся выше. В принципе, П1 с нулевой форой за 1.75 или комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.12 смотрится нормально. С созиданием у «армейцев» пока определённо имеются проблемы.

Также нам нравится ставка «СКА не забьёт в первом периоде» за 1.77. Логика простая: «барсы» в двух матчах подряд пропустили на первой минуте, Дмитрий Квартальнов непременно проведёт разъяснительную беседу с хоккеистами на эту тему. Потому ждём от них большей концентрации в дебюте.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 6 сентября 2020 года

«Ак Барс» накануне разгромно проиграл «Витязю» со счётом 0:4. Впрочем, при Дмитрие Квартальнове он крайне редко проводит два слабых матча подряд, а СКА в пятницу едва не потерял очки с полуторным составом «Нефтехимика». Статистика тоже на стороне хозяев, так что возьмём П1 с нулевой форой за 1.75.

Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за 1.75.