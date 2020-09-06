«Вегас» — «Даллас». Прогноз: Радулов, Гурьянов и Худобин ошеломят неверящих букмекеров

Эксперты не ждут от «Старз» реального сопротивления, хотя на деле всё не так очевидно.

7 сентября в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии матч НХЛ «Вегас» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас» — «Даллас» 7 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.74.

Анализ и прогноз 1-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас» — «Даллас» (07.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

Пришло время финалов конференции. Раньше начнут «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз»: команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне 7 сентября в 3:00 мск. Предыдущий раунд они прошли с огромными затратами, пришлось провести максимально возможные семь поединков.

«Шерифы» заслуживают в свой адрес самых тёплых слов. Пожалуй, где-то им действительно повезло. «Колорадо» имел колоссальные проблемы с вратарями: Филипп Грубауэр получил травму в первой игре, Павел Францоуз не выручал и тоже выпал с повреждением, три заключительные встречи провёл откровенно средненький Майкл Хатчинсон.

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Кроме того, у «лавин» было много травм. На этом, пожалуй, всё. «Старз» действительно смотрелись лучше, хотя Джейми Бенн и Тайлер Сегин выглядят тяжеловато. Был шанс управиться быстрее, но провальный выход Бена Бишопа в пятом матче (четыре шайбы меньше чем за 14 минут) вернул сопернику жизнь.

У подопечных Рика Боунесса всё нормально. Денис Гурьянов проводит потрясающий плей-офф, состав довольно ровный и глубокий, Антон Худобин ниже определённой планки не опускается. «Вегас» умудрился дойти в битве с «Ванкувером» до седьмого матча, но всё равно по праву считается фаворитом полуфинала.

«Рыцари» имели колоссальное игровое преимущество с первых и до последних минут серии, однако появление Тэтчера Демко внесло перелом. «Накс» едва не дотерпели до овертайма решающего поединка — первый гол пропустили только на 54-й минуте. Ещё два получили в пустые ворота (0:3) и отправились в отпуск.

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Сомневаться в справедливости исхода не приходится. В седьмом матче, например, Робин Ленер совершил шатаут с 14 бросков. «Ванкувер» создавал моменты в большинстве, однако в равных составах появлялся в чужой зоне по большим праздникам. В следующий раунд прошёл сильнейший.

И всё же котировки букмекеров выглядят сомнительно. Давать на лобовую победу «Голден Найтс» меньше двойки — это как-то чересчур. «Даллас» забрал оба матча в минувшей регулярке, ограничив мощную оборону соперника двумя шайбами. В круговом турнире за посев «Старз» проиграли со счётом 3:5, но и там всё решалось на тоненького.

Клуб из Техаса находился далеко не в лучшем состоянии, вёл с разницей в две шайбы к середине третьего периода, а дальше просто встал. С тех пор хоккеисты явно добавили. У Рика Боунесса есть полноценные четыре звена, так что считать их полноценным аутсайдером явно не стоит. Сыграем по коэффициенту.

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Даже классическая ставка Х2 доступна за прекрасные 1.94. Альтернативные варианты — «гости откроют счёт» за 2.13 и Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.90. «Даллас» забивал не меньше трёх раз в семи из восьми предыдущих встреч плей-офф, так что нагрузка на Робина Ленера будет посерьёзнее, чем в прошлом раунде.

Прогноз и ставки на 1-й матч серии «Вегас» — «Даллас» 7 сентября 2020 года

Букмекеры совсем не верят в гостей, на лобовую победу «Вегаса» дают меньше двойки. Шансы «рыцарей», пожалуй, действительно чуть выше, но перекос в линии кажется чрезмерным. У «Старз» есть четыре рабочие тройки и надёжный вратарь, а вот подопечные Питера Дебура в прошлом раунде придумали себе приключения с откровенно средненьким «Ванкувером». Возьмём Х2 за 1.94.

Ставка: «Даллас» не проиграет за 1.94.