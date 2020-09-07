«Тампа» — «Айлендерс». Прогноз: Кучеров вернётся и затащит, Варламов увидит всё с лавки

«Островитяне» чертовски опасны, но лишняя неделя на отдых в плей-офф — это слишком много.

8 сентября в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.17.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» 8 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.24.

Анализ и прогноз 1-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (08.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмые игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

Пришло время финалов конференции. «Вегас» и «Даллас» начали минувшей ночью, теперь дело за представителями Восточной конференции. Здесь 8 сентября выяснять отношения будут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск.

Подопечные Джона Купера идут у букмекеров фаворитами. Дело тут не только в уровне исполнителей или глубине состава. Собственно, лишь «молнии» обошлись в предыдущем раунде без седьмого матча. Больше того — они одной левой обставили действующего финалиста Кубка Стэнли «Бостон Брюинз».

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Хватило пяти игр. «Мишки» забрали первую, а дальше наступил перелом. Отсутствие Туукки Раска, покинувшего расположение команды по семейным обстоятельствам, оказалось ключевым. При великолепной игре голкипера шансы зацепиться могли остаться, а так Ярослав Галак проиграл дуэль Андрею Василевскому в одну калитку.

И вот что получается. Несчастные «островитяне» бились с «Филадельфией» на протяжении семи встреч при невероятной плотности календаря. Ближайшей ночью они проведут аж шестую игру за десять суток. График адский! А «Лайтнинг» отдыхали с 1 сентября, то есть имели неделю на зализывание ран, восстановление и подготовку.

Никита Кучеров ещё пару дней назад вернулся в общую группу и, скорее всего, будет готов. В засаде остаётся Стивен Стэмкос, который вроде как пропустит серию, но пока команда справляется и без него. И последний фактор — непростая ситуация с вратарями у подопечных Барри Тротца. Семён Варламов, похоже, просто наелся и в какой-то момент перестал выручать.

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Скорее всего, серию начнёт Томас Грайсс, который свои два матча (включая седьмой) против «Флайерз» отработал выше всяких похвал. Подобная неразбериха редко идёт на пользу, а у «Тампы» всё максимально очевидно — позиции Василевского прочны как никогда. Россиянин много тащит и не плывёт после ошибок.

В общем и целом у «Айлендерс» есть серьёзные шансы зацепиться. По сути это усовершенствованная версия «Коламбуса», который высадил Кучерова с партнёрами в прошлом плей-офф и заставил попотеть в первом раунде нынешнего. Но именно на старте серии свежесть и запас сил должны сказаться.

Потому ждём от «Лайтнинг» выигранного конька и давления. Никаких проблем с организованностью у «Нью-Йорка» нет, да и забивает он вопреки стереотипам очень много. И всё же итоговая победа «Тампы» за 1.69 смотрится нормально. Альтернативные варианты — П1 за 2.10 и 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.77.

Прогноз и ставки на 1-й матч серии «Тампа» — «Айлендерс» 8 сентября 2020 года

«Айлендерс» в полном порядке и имеют осязаемые шансы заставить фаворита попотеть, но на старте серии это будет особенно сложно. Подопечные Барри Тротца проведут шестой матч за десять суток, а «Тампа» укатала «Бостон» за пять игр и имела аж неделю на восстановление и подготовку. Слишком большая фора для плей-офф.

Ставка: победа «Тампы» за 2.10.