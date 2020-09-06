Босния и Герцеговина — Польша. Прогноз: отсутствие Левандовского опять окажется роковым

7 сентября Босния и Герцеговина примет Польшу в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.76. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Босния — Польша 7 сентября

Букмекеры считают, что матч лиги А Босния и Герцеговина — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина — Польша (07.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые в начале сентября открыли новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Отдыхать командам некогда, выходить на поле приходится через два дня на третий. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу продолжат 7 сентября сразу восемь матчей. Среди прочих в лиге А сборная Боснии и Герцеговины сойдётся со сборной Польши.



Боснийцы в матче первого тура с Италией показали настоящий характер. Получилось в гостях скатать ничью (1:1), хотя по уровню исполнителей оппонент, естественно, имел преимущество. Больше того — при определённых обстоятельствах они могли даже рассчитывать на три очка.



Разумеется, итальянцы попытались взять ворота гостей штурмом, но их многочисленные атаки результата не принесли. Более того, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины, поставивший, судя по всему, на качество, а не на количество, сумел отпраздновать гол своей команды. Дотерпеть до победы, правда, не хватило сил – хозяева с помощью рикошета сравняли счёт через 10 минут.

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Польша в первой игре нового сезона Лиги наций гостила у быстроногих голландцев и уступила со счётом 0:1. Собственно, сюрпризов здесь не произошло. Хозяева забрали мяч под свой контроль и практически всю игру владели заметным преимуществом. Осаждали чужую штрафную, использовали прострелы и навесы в поисках гола.



И достигли цели. В одной из многочисленных атак отличился молодой атакующий полузащитник Стивен Бергвейн. И в целом тут всё закономерно, поскольку поляки за все 90 минут нанесли в сторону ворот хозяев только два удара. Рассчитывать на очки при таких раскладах можно только при большом везении.



Очевидно, что на результатах сборной Польши сказывается отсутствие её капитана Роберта Левандовского. Нападающий провёл потрясающий сезон в клубе и получил отдых. Наверняка бы он сильно помог «белым орлам» в первых матчах.

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Зато у Боснии и Герцеговины с атакой полнейший порядок. Её капитан и лидер нападающий «Ромы» Эдин Джеко находится в отличной форме. К слову, итальянцам забил как раз он. Также на стороне боснийцев и домашнее поле. А в родных стенах за 18 последних поединков они проиграли только два раза. А при таких раскладах, на наш взгляд, комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90 выглядит просто чудесно.



Команда Джеко вполне может набрать очки и в этом матче, но большого числа голов не ждём. Да, поляки по-прежнему без Роберта Левандовского, который пока отдыхает. Однако в обороне тут всё вполне неплохо, так что больше двух мячей гости вытащить не должны.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Польша 7 сентября

Сборной Польши без своей основной забивной силы – Роберта Левандовского – очень тяжело. С обороной порядок, а вот с созиданием большие проблемы. Зато у Боснии и Герцеговины всё хорошо: и спереди есть кому забивать, и сзади есть на кого положиться. Плюс ещё и поле своё. На наш взгляд, боснийцы снова сумеют набрать очки.



Ставка: Босния и Герцеговина не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.



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