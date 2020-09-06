Казахстан — Беларусь. Прогноз: чёрная полоса Драгуна и Гутора продолжится в Алма-Ате

7 сентября Казахстан примет Беларусь в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.04.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Казахстан — Беларусь

Букмекеры считают, что матч лиги С Казахстан — Беларусь не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Казахстан — Беларусь (07.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Нидерланды — Италия. Прогноз: Депай, Промес и Ван Дейк добавят проблем Манчини с Иммобиле Обе команды обладают мощной линией атаки, а к обороне есть вопросы.

Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся ниже.



Плотность календаря, как водится, запредельная. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу продолжат 7 сентября сразу восемь матчей. Среди прочих в лиге С сойдутся сборная Казахстана и сборная Беларуси, начало — в 19:00 мск.



Казахстанцы в последнее время прогрессируют. Стоит отметить «Астану», которая начинает приобретать вес на европейской арене. Сборная же страны, к слову, в прошлом розыгрыше Лиги наций добилась повышения до лиги С. Тоже недурно.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Знарок закроет Яшкина, Шипачёва и Кагарлицкого в дерби Бело-голубые остались без второго звена, красно-белые потерпели два поражения с общим счётом 2:8.

В матче первого тура нынешнего розыгрыша Казахстан гостил у Литвы и сумел добыть победу со счётом 2:0. Гости забили уже на третьей минуте и уверенно играли по счёту. В целом количество атак хозяев превышало атаки казахстанской сборной, но она всё же довела дело до победы, забив второй мяч в концовке встречи.



У сборной Беларуси дела плохи в последнее время. Ей тоже получилось войти в лигу С, но соперники там были крайне скромные. Теперь же белорусы дома уступили сборной Албании со счётом 0:2, показав весьма бледный футбол.



Уже с первых минут хозяева были вынуждены прижаться к своим воротам, что повлекло за собой гол гостей на 23-й минуте. Однако албанцы на этом не остановились, оформив второй ближе к концу встречи. Впрочем, такой результат вполне закономерен. Хозяева за все 90 минут игры нанесли только четыре удара в сторону ворот соперника.

ЦСКА — «Барыс». Прогноз: Диц, Старченко и Михайлис устроят проблемы Никитину с Окуловым Обе команды набрали по три очка в двух матчах.

Вообще, сборная Беларуси при всех её проблемах кажется аутсайдером своей группы. Поспорить за это звание может разве что скромная Литва, которая в последнее время ничего серьёзного на европейском уровне не показала. Что же до Казахстана и Албании, то они вполне могут претендовать на повышение в классе.



Перед предстоящим поединком с белорусами казахстанцы весьма справедливо идут фаворитами в линии букмекеров. Всё же на их стороне своё поле, а гостям предстоит довольно длительный перелёт. Да и Казахстан на старте нового розыгрыша Лиги наций выглядит куда свежее.



Оборона Беларуси совсем не впечатляет, а Лисакович и Драгун не справляются впереди. На наш взгляд, стоит взглянуть на П1 с нулевой форой. Тем более что букмекеры дают на неё довольно крепкий коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Казахстан — Беларусь 7 сентября 2020 года

Сборная Беларуси совсем плоха на старте нового сезона Лиги наций. Казахстан же, напротив, выглядит весьма неплохо. К тому же на его стороне родное поле, которое даже без болельщиков на трибунах должно придать уверенности. На наш взгляд, П1 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.88 смотрится интересно.



Ставка: победа Казахстана с нулевой форой за 1.88.



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