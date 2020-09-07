«Трактор» — «Сочи». Прогноз: Кравцов, Калинин, Рубцов и Бывальцев устроят вратарям баню

«Леопарды» проиграли в Магнитогорске со счётом 0:6 и будут необычайно злы.

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Сочи». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.77, успех «Сочи» идёт за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Сочи» 8 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Сочи» 8 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — ХК «Сочи» (08.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 8 сентября запланированы сразу четыре матча. Два наиболее ранних стартуют в 17:00 мск.

В Челябинске местный «Трактор» будет выяснять отношения с ХК «Сочи». Хозяева пока производят приятное впечатление, пусть и набрали всего два очка. В первой игре им откровенно не повезло: имели полнейшее преимущество, однако уступили «Автомобилисту» со счётом 1:3.

Разницу сделали вратари — Якуб Коварж совершил 38 сейвов, а Иван Федотов пропустил три шайбы с 18 бросков. Спустя сутки последний пост занял чех Роман Вилл, который, естественно, приобретался как основной голкипер. Победа над «Куньлунем» никаких вопросов не вызвала — снова чистая игра первым номером, только теперь завершение оказалось получше.

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«Мишки» выиграли со счётом 3:1, хотя имели все основания рассчитывать как минимум на пять-шесть шайб. Создали они очень много (47-18 по броскам), однако Дмитрий Шикин был прекрасен. В общем, на старте сезона челябинцы определённо не добрали. Четыре гола при таком уровне креатива позволяют говорить о невезении.

«Сочи» вкатился в регулярку из рук вон плохо. ЦСКА проиграли достойно (1:3), но рассчитывать на большее не могли, поскольку за 60 минут сподобились всего на 14 бросков. А вот в Магнитогорске случилась катастрофа — 0:6. И ведь нельзя сказать, что «леопарды» смотрелись как-то особенно ужасно.

Больше того — до второй шайбы они не уступали «лисам» и упустили несколько отличных возможностей. А дальше посыпались, пропустили три шайбы за семь минут. Замена вратаря не помогла. Три гола в меньшинстве с четырёх удалений — это натуральный кошмар. Александр Андриевский на пресс-конференции заметил, что ждёт большего от легионеров.

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Разумеется, на своём льду шансы «Трактора» заметно выше, возвращение Анвара Гатиятулина видно невооружённым глазом. В то же время после 0:6 «Сочи» должен собрать волю в кулак и добавить, без реакции на такие поражения в плей-офф не выйти. Потому лёгкой победы фаворита тут не ждём и в форы лезть не станем.

Мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.75 и ставкой «обе забьют больше 1.5 шайб» за 2.35. «Сочи» накануне откровенно не повезло, а «Трактор» радует движением и конкретикой в атаке. Думается, челябинцы свои два-три гола точно забьют, а мотивированные «леопарды» найдут способ ответить. Ждём тут чего-то вроде 3:2 или 2:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Сочи» 8 сентября 2020 года

«Трактор» на старте сезона радует: играет в атаку, действует активно, много создаёт. Реализация, правда, пока оставляет желать лучшего, но на дистанции она должна выйти на нормальный уровень. «Сочи» накануне схватил 0:6 в Магнитогорске, хотя такого счёта никак не заслуживал. Думается, «леопарды» будут необычайно мотивированы после такого поражения и свои две шайбы оформят.

Ставка: обе забьют больше 1.5 шайб за 2.35.