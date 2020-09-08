«Вегас» — «Даллас». Прогноз: Худобин, Радулов и Гурьянов сделают второй шаг к финалу НХЛ

9 сентября во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии матч НХЛ «Вегас» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас» — «Даллас» 9 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.54.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас» — «Даллас» (09.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

«Трактор» — «Сочи». Прогноз: Кравцов, Калинин, Рубцов и Бывальцев устроят вратарям баню «Леопарды» проиграли в Магнитогорске со счётом 0:6 и будут необычайно злы.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

9 сентября «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» проведут второй матч. Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. Первая игра к удивлению букмекеров осталась за «шерифами», причём абсолютно по делу. Подопечные Питера Дебура так и не смогли пробить Антона Худобина.

Номинальные гости открыли счёт уже на третьей минуте. «Рыцари» очень долго приходили в себя, два периода они проиграли целиком и полностью. В атаке ничего не получалось, раскатиться не давали, процент брака зашкаливал, а лидеры дружно взяли выходной. Даже большинство не работало.

«Автомобилист» — «Куньлунь». Прогноз: Коварж и Дацюк помогут зайти коэффициенту 4.00 в КХЛ «Автомобилист» пропустил всего один гол в двух матчах, а у «Куньлуня» проблемы с созиданием.

В воротах появился Марк-Андре Флери. Он и оставил партнёров в игре, совершив несколько замечательных спасений. «Голден Найтс» пришли в себя только в третьем периоде. Наконец-то наладили вход в чужую зону, взяли шайбу под контроль и принялись наращивать давление. Тут уж пришёл черёд Худобина.

В третьем периоде «Вегас» перебросал соперника со счётом 13:2. Пару раз на «пятачке» было особенно жарко, но не более того. Так и закончили — 0:1. Никаких вопросов по справедливости исхода не возникло ни у тренеров, ни у хоккеистов. Нельзя играть 20 минут в финале конференции и всерьёз рассчитывать на успех.

Букмекеров бледная игра фаворита абсолютно не смущает. В линии наблюдается всё тот же перекос в пользу «рыцарей»: на П1 дают чуть больше двойки. В принципе, можно просто взять Х2 за прекрасный коэффициент 1.86 и не мудрить. В то же время абсолютно очевидно, что «Голден Найтс» сделают выводы и добавят.

«Динамо Р» — «Витязь». Прогноз: Скудра, Сёмин, Артюхин и Паршин не уложатся в 60 минут Рижане начали сезон с двух поражений, а «Витязь» накануне обидно уступил в Нижнекамске.

«Тампа» в предыдущем раунде тоже по делу проиграла «Бостону» первый матч, зато потом одержала четыре победы кряду. Одна игра не значит ровным счётом ничего, вот только проблемы с реализацией начинают напрягать. Скромный «Ванкувер» таким макаром умудрился дожить до седьмого поединка, а «Старз» гораздо разностороннее и опаснее.

Если Пасиоретти, Маршессо и Штястны не поправят прицел, большого финала им не видать. Думается, дебют получится аккуратным. Подопечные Рика Боунесса накануне прекрасно показали, что действовать по счёту они умеют. Потому лезть вперёд и рисковать нарваться на встречный удар номинальным хозяевам смысла нет.

Потому высокой результативности не ждём. Мы бы выбирали между тоталом меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.06 и ИТМ 3 шайбы «Вегаса» за 2.00. Также проверим тотал меньше 19.5 броска в створ в первом периоде за 2.17. Цена ошибки слишком велика, упор на оборону наверняка сохранится. На наш взгляд, коэффициент тут должен быть в районе 1.90.

Прогноз и ставки на 2-й матч серии «Вегас» — «Даллас» 9 сентября 2020 года

Букмекеры продолжают считать «Вегас» явным фаворитом, хотя первый матч «Даллас» забрал по делу. Подопечные Рика Боунесса показали, что играть по счёту они умеют. Скорее всего, «рыцарям» придётся действовать осторожнее, иначе велик риск предоставить оппоненту фору. Ждём довольно закрытого дебюта.

Ставка №1: ИТМ 3 шайбы «Вегаса» за 2.00.

Ставка №2: тотал меньше 19.5 броска в створ в первом периоде за 2.17.