Франция — Хорватия. Прогноз: Гризманн, Мбаппе и Канте сделают ремейк финала ЧМ-2018 ярким

8 сентября Франция примет Хорватию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 6.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций УЕФА Франция — Хорватия

Букмекеры считают, что матч лиги А Франция — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Франция — Хорватия (08.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, в начале сентября они приступили ко второму розыгрышу Лиги наций УЕФА.

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Отдыхать некогда, играть приходится через два дня на третий. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартовал уже 6-го числа. Завершат программу 8 сентября сразу девять матчей. Среди прочих в лиге А сборная Франции встретится со сборной Хорватии, а это, на секундочку, ремейк финала ЧМ-2018.



Пожалуй, третья группа лиги А – одна из самых интересных во всём турнире. Здесь помимо действующих чемпионов мира французов и вице-чемпионов мира хорватов есть ещё действующий чемпион Европы Португалия. Также в наличии крепкая Швеция, которая может и удивить, но ей явно не хватает класса на фоне грандов.



Французы в матче первого тура, собственно, поехали в гости к Швеции и сумели добыть в Стокгольме три очка. Хотя дежурными назвать их всё же никак нельзя. Старательные хозяева отпирались как могли, до последнего оставаясь в седле.

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Надо сказать, что первом тайме ближе к голу были как раз шведы, но Францию спас Килиан Мбаппе, забив на 41-й минуте с острейшего угла после сольного прохода через штрафную. Во втором тайме гости чувствовали себя чуть спокойнее. Даже заработали пенальти в добавленное время, но Антуан Гризманн промахнулся с точки.



А вот хорваты оказались не готовы к началу нового сезона Лиги наций УЕФА. Они встречались с португальцами в Порту и уступили с разгромным счётом 1:4. Причём тут надо признать, что сетовать на невезение нельзя — результат вполне по делу.



Хозяева забрали инициативу с самого начала, сборная Хорватии на их фоне выглядела очень вяло. К 70-й минуте счёт стал 3:0 в пользу первых, а в самой концовке соперники обменялись голами. Преимущество Португалии по итогу матча выглядит поразительно: 27:5 по ударам в сторону ворот, 8:4 по угловым и 57:43 по проценту владения мячом.

«Торпедо» — СКА. Прогноз: Брагин, Бурдасов и Вей справятся с Варнаковым в Нижнем Новгороде В прошлом сезоне нижегородцы давали фавориту бой, но победить так и не сумели.

Чувствуется, что «шашечным» не хватает лидеров — Модрича и Ракитича. Хотя, конечно, в прошлом матче неубедительно смотрелись все. А ведь с мощной атакой французов совладать будет тяжело.



Сборная Франции справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Однако лезть в форы довольно опасно. Всё же хорваты наверняка сделают выводы после игры с португальцами, да и французы не часто радуют разгромными победами. Зато вполне можно проверить ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.77.



«Трёхцветные» со шведами могли забивать два, если бы не промах Гризманна. При этом Хорватия едва ли станет ставить «автобус» у своей штрафной, а, вероятно, тоже будет пытаться атаковать. Свободные зоны, которые при этом появятся, только на руку быстроногих французам. Так что свои два мяча они смогут оформить.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Франция — Хорватия 9 сентября 2020 года

Сборная Хорватии в матче с португальцами выглядела крайне вяло. Предпосылок для заметного прогресса не видно, всё же без Модрича и Ракитича обходиться тяжело. Но и ждать разгромной победы от Франции тоже не стоит. Хотя свои два мяча они оформить могут. Хорватам нужно начинать набирать очки, да и жаться к своим воротам они в принципе не любят. А быстроногая французская атака очень хорошо умеет пользоваться свободными зонами.



Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча за 1.77.



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