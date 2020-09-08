«Йокерит» — «Нефтехимик». Прогноз: Барулин, Кучерявенко и Порядин удивят шустрых финнов

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех «Нефтехимика» идёт за 8.30.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Нефтехимик» 9 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Нефтехимик» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 7.20.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — «Нефтехимик» (09.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.
2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 9 сентября запланированы сразу пять матчей. В 18:30 в Хельсинки местный «Йокерит» начнёт выяснять отношения с «Нефтехимиком».
На данный момент у соперников в активе по два очка: одна победа в основное время и одно поражение. Правда, в обоих случаях нужно учитывать контекст. «Джокеры» выходили на лёд только один раз, поскольку поражение от минского «Динамо» является техническим. Клуб отказался лететь в Беларусь.
А 5 сентября подопечные Лаури Марьямяки не оставили шансов рижскому «Динамо». Счёт оказался довольно скромным, всего лишь 3:1. За это нужно благодарить Илью Проскурякова, который крутился как белка в колесе и очень много выручал. Иначе подопечные Петериса Скудры пропустили бы не меньше пяти-шести.
Достаточно посмотреть статистику: 38-14 по броскам в створ, 84-27 по броскам в сторону ворот. Защитник-бомбардир Микко Лехтонен держит планку, перебравшийся из «Торпедо» Джордан Шрёдер с ходу сумел отличиться, арендованный у «Нэшвилла» Ээли Толванен в нескольких эпизодах доказал свой потенциал.
«Нефтехимику» пришлось начать регулярный сезон без целого ряда хоккеистов основы и даже тренерского штаба. В список травмированных накануне поединка со СКА поместили аж 10 человек. Что не помешало оказать достойное сопротивление питерцам (1:2), а затем и вовсе хлопнуть крепкий «Витязь» (4:3).
Во втором случае нижнекамцам очень помогли спецбригады, три шайбы из четырёх состоялись в большинстве. Понятно, что полуторным составом шансы «волков» зацепиться кажутся небольшими, но всё же предпосылок для разгрома не видно. «Йокерит», конечно, будет действовать первым номером, однако с обороной и вратарями у клуба из Татарстана всё в порядке.
Статистика очных встреч также на их стороне. В пяти предыдущих случаях «Нефтехимик» одержал три победы, а оба поражения состоялись с разницей в одну шайбу. На наш взгляд, П2 с форой (+2.5) за 1.72 смотрится замечательно, можно даже рассмотреть П2 с форой (+2) за 2.08.
Финны наверняка наберут очки, больше того, скорее всего, они используют преимущество в исполнительском мастерстве и победят. Но нижнекамцы их просто так не отпустят. Даже несмотря на кадровые проблемы.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Нефтехимик» 9 сентября 2020 года
Разумеется, шансы «Йокерита» выше: свой лёд, преимущество в исполнительском мастерстве, лишний день отдыха. У «Нефтехимика» нет целого ряда игроков основы, но всё равно котировки букмекеров выглядят сомнительно. Нижнекамцы попили крови у СКА и хлопнули крепкий «Витязь». «Джокеры» наверняка одержат победу, но она получится трудовой, а не разгромной. Возьмём П2 с форой.
Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (+2.5) за 1.72.
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