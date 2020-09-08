«Чертаново» — «Крылья Советов». Прогноз: Осинькин и Сарвели не пожалеют свой бывший клуб

9 сентября «Чертаново» примет «Крылья Советов» в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Чертаново» — «Крылья Советов»

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Чертаново» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.94. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 8-го тура ФНЛ «Чертаново» — «Крылья» (09.09.2020)

Пока в новом европейском турнире для сборных – Лиге наций УЕФА – национальные команды разбираются друг с другом, лучшая лига мира продолжает набирать обороты. В родной ФНЛ на носу уже восьмой тур. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а время до наступления холодов мало.

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Вся программа восьмого тура упакована в один день – среду, 9 сентября. Один из поединков начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Чертаново Арена» в спортивном городке Лужники, где московское «Чертаново» примет самарские «Крылья Советов».



«Чертаново» выдало сумасшедший прошлый сезон, хотя его и урезали. Тогда после 27 игр команда замыкала тройку лидеров и имела шансы на прямое повышение в классе. Сейчас же, после семи туров в новом сезоне, положение крайне плачевное. Всего лишь шесть очков за уже довольно внушительный отрезок и 17-е место.



Между прочим, команда из одноименного района Москвы не может набрать ни одного очка на протяжении четырёх туров. Более того, она и забить не может столько же. Конечно, соперники были довольно крепкие, но не в любом случае чёрная серия затянулась выше разумного предела. Здесь четыре поражения кряду с общим счётом 0:8.

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В последнем матче «Чертаново» принимало неприметный «Текстильщик» и уступило с минимальным счётом. Причём местами хозяева смотрелись даже лучше: больше владели мячом и не уступили по ударам в сторону ворот. Но на результат наиграть не смогли. Снова.



В общем-то, такие неубедительные результаты вполне объяснимы. Как известно, в минувшее межсезонье много основных игроков команды вместе с главным тренером покинули клуб и перебрались как раз в самарские «Крылья». Состав теперь другой, а потому игра пока не клеится. В завершении не хватает хладнокровия, слишком уж много юных футболистов с минимальным опытом во взрослом футболе.



«Крылья Советов», собственно, в начале нового сезона продолжают чередовать победы с поражениями. Впрочем, десяти набранных очков хватает, чтобы сохранять позицию в середине турнирной таблицы. Самарцы располагается на 10-й строчке, но дистанция до пятёрки лидеров составляет всего четыре пункта.

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На позапрошлый тур пришлось гостевое поражение от «Енисея» (1:3) Александра Тарханова, который сейчас хорош. Зато в прошлой игре они сумели дома разгромить «Нижний Новгород» со счётом 3:0. Но тут все было закономерно: хозяева смотрелись активнее, надёжнее отыграли в обороне.



Букмекеры справедливо считают «крылышек» фаворитом в поединке с «Чертаново». Состав тут куда крепче, да и новый главный тренер прекрасно знаком с клубом. На наш взгляд, не стоит ждать от москвичей чуда.



Видно, что чертановская команда старается выкладываться в каждом матче, но предпосылок к выздоровлению пока что нет. Ждём уверенной победы гостей. Интересным вариантом для ставки выглядит П2 с форой (-1) за коэффициент 1.79.

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При желании можно проверить П2 всухую за 2.17. Атака у «Чертаново» сейчас оставляет желать лучшего, а у «Крыльев Советов» с обороной более-менее нормально. К слову, в трёх из пяти последних игр самарцы не пропускали.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Чертаново» — «Крылья Советов» 9 сентября

Из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов» перешла половина основы вместе с главным тренером. Сейчас у москвичей дела совсем не клеятся. Самарцы же выступают нестабильно, зато имеют большое преимущество по уровню исполнителей. Пожалуй, у гостей все шансы заработать три очка в предстоящем поединке. Мы бы ждали уверенной победы гостей.



Ставка: «Крылья Советов» победят с форой (-1) за 1.79.