«Спартак-2» — «Балтика». Прогноз: Игнатов, Баду и Пилипчук не справятся с Кашчеланом в ФНЛ

9 сентября «Спартак-2» и «Балтика» сыграют в матче 8-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака-2» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Балтики» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Балтика» 9 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Балтика» 9 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз матча 8-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Балтика» (09.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Сентябрь только стартовал, а на носу уже восьмой тур.

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Все 11 матчей состоятся в один день. А именно — в среду, 9 сентября. В 16:00 мск в Москве местный «Спартак-2» начнёт выяснять отношения с «Балтикой». Эта игра вполне может считаться одной из центральных в туре, поскольку соперники на данный момент входят в группу лидеров.

Красно-белые очень бойко стартовали, добыв в пяти турах 13 очков из 15 возможных. Скатали ничью с «Торпедо» (1:1), добыли три победы с разницей в один мяч (2:1 над «Чертаново» и «Томью», 1:0 над «Акроном»), а на десерт разгромили «Иртыш» со счётом 5:0. Но тут нужно сделать важное пояснение — ещё в дебюте омичи остались в меньшинстве, четыре гола из пяти они пропустили вдесятером.

Дальше у подопечных Романа Пилипчука начались трудности. Они умудрились проиграть в родных стенах «Краснодару-2» (1:2), хотя с 27-й минуты имели численное преимущество. А игра седьмого тура оказалась перенесена в последний момент, поскольку в брянском «Динамо» случилась вспышка коронавируса.

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Впрочем, положение в турнирной таблице у москвичей по-прежнему более чем приятное. 13 очков, шестое место. Отставание от идущего вторым «Нефтехимика» составляет один балл, и это при игре в запасе. На повышение в классе «Спартак-2» в соответствии с регламентом не претендует, но удовольствие от процесса определённо получает.

«Балтика» тоже здорово стартовала: 14 очков в шести турах и всего один пропущенный мяч. Однако в минувшие выходные в гостях уступила всё тому же «Краснодару-2» со счётом 1:3. Качество поля оставляло желать лучшего, но дело в не этом. Калининградцы действительно смотрелись хуже и по делу уступили.

Они непривычно часто ошибались в защите и никак не могли наладить контроль мяча, хотя прежде не испытывали проблем в этих компонентах. Тем интереснее будет посмотреть, как подопечные Евгения Калешина отреагируют на неудачу. Состав у них покрепче, а главное — соперник долго не имел игровой практики.

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Предыдущий матч «Спартак-2» провёл аж 27 августа, то есть почти две недели назад. На наш взгляд, шансы «Балтики» тут никак не ниже, а потому предпочтём сыграть против линии. П2 с нулевой форой за 2.05 выглядит замечательно, альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92. За девять очных встреч соперники лишь однажды забили больше трёх голов.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Балтика» 9 сентября 2020 года

У «Балтики» прекрасная защита, в пяти матчах сезона из семи удалось сыграть на ноль. Состав у гостей даже поинтереснее, да и преимущество в игровом тонусе нужно учитывать. «Спартак-2» не играл аж с 27 августа, поскольку встречу предыдущего тура с брянским «Динамо» отменили из-за вспышки коронавируса у соперника. П2 с нулевой форой смотрится любопытно.

Ставка: победа «Балтики» с нулевой форой за 2.05.