Дженнифер Брэйди — Наоми Осака. Прогноз: американка ошеломит экс первую ракетку мира

11 сентября Дженнифер Брэйди и Наоми Осака сыграют в матче полуфинала US Open. Начало — в 2:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Осаку, ставки на победу теннисистки из Японии принимаются с коэффициентом 1.49. Успех Брэйди оценён коэффициентом 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала US Open Брэйди — Осака

Аналитики считают, что матч US Open Дженнифер Брэйди — Наоми Осака получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.61.

Анализ матча US Open Дженнифер Брэйди — Наоми Осака (11.09.2020)

US Open-2020 продолжает дарить яркие сюжеты. Начиналось всё грустно: пандемия, отсутствие зрителей, вынужденные ограничения для теннисистов. Зато дальше понеслось. У мужчин впервые с 2014 года турнир «Большого шлема» выиграет кто-то не из большого трио. Надаль и Федерер в Нью-Йорк не приехали, а Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью.

«Даллас» — «Вегас». Прогноз: Радулов и Гурьянов воспрянут, Худобин с Ленером не справятся В двух стартовых матчах серии было забито всего четыре гола. Пришло время нападающих.

К женщинам внимания традиционно приковано чуть меньше, но и тут кипят нешуточные страсти. Одно возвращение Цветаны Пиронковой чего стоит. Из-за отсутствия целого ряда представительниц вершины рейтинга шанс вероятность появления новых имён в решающих стадиях заметно повысилась.

Лучше остальных сложившейся ситуация воспользовалась Дженнифер Брэйди. Она переживает лучший момент в карьере. Неплохие результаты были и до карантина (победы над Марией Шараповой и Эшли Барти в Брисбене, полуфинал в Дубае). А после выхода из вынужденного отпуска стало ещё лучше.

Американка уже успела выиграть первый турнир в карьере, оказавшись сильнее всех в Лексингтоне. Он был не самым представительным, но всё же пришлось одолеть Магду Линетт, Мари Боузкову, талантливейшую Кори Гауфф и неуступчивую Хиль Белен Тайхман. Как оказалось, это была лишь разминка.

«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз: Тухель справится с новичком Лиги 1 без Неймара, Мбаппе и Паредеса У ряда ключевых игроков парижан коронавирус, задача осложняется.

На US Open 25-летняя теннисистка прошлась по всем соперницам катком. Они не просто не проиграла ни одной партии — ни разу не отдала больше шести геймов! Поначалу всё можно было списать на слабый уровень оппозиции (Анна Блинкова, Катрин Беллис), а вот с третьего круга пошла жара — Каролин Гарсия, Анжелика Кербер и Юлия Путинцева. Все отправились домой.

Понятно, что Осака справедливо считается у букмекеров фаворитом, но Брэйди поймала волну и бояться ей сейчас нечего. Японка, к слову, выступает в очень плотном графике: в Цинциннати дошла до финала, а на ТБШ уже успела дважды отбегать третий сет. С Мисаки Дои в первом круге и с Мартой Костюк в третьем.

Полуфинал станет для неё 10-й игрой за 17 суток, времени на отдых совсем немного. Но главное даже не в этом. Стиль американки делает её весьма неудобной для Наоми. Дженнифер не имеет проблем с мощью, отлично подаёт, любит глубокие удары и постоянно оказывает давление на оппонентку.

«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Диц и Валк добавят Ковалёву боли после 0:7 в Екатеринбурге «Куньлунь» не готов к сезону: три поражения в трёх матчах с общим счётом 2:12.

Приём хороший, скорость на месте, терять абсолютно нечего. Осака в последнее время неоднократно плыла под давлением, так что лёгкой прогулки для фаворитки тут не ждём. Мы бы выбирали между третьим сетом за 2.61 и тоталом больше 20.5 гейма за 1.76. Американка просто так экс первую ракетку мира не отпустит.

Ставки на матч US Open Дженнифер Брэйди — Наоми Осака 11 сентября 2020 года

Осака в порядке, но график у нее очень плотный, а соперница крайне неудобна по стилю. Брэйди постоянно оказывает давление, обладает мощным ударом, классно подаёт и здорово принимает. Японке придётся иметь дело в глубокими ударами и много двигаться. На таком фоне встреча рискует затянуться.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.76.