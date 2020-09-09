«Даллас» — «Вегас». Прогноз: Радулов и Гурьянов воспрянут, Худобин с Ленером не справятся

В двух стартовых матчах серии было забито всего четыре гола. Пришло время нападающих.

11 сентября в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч серии матч НХЛ «Даллас» — «Вегас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 11 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас» (11.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

11 сентября «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» проведут третий матч. Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. Пока в серии равенство, соперники обменялись сухими победами. Подопечным Рика Боунесса в первом поединке хватило одной шайбы, а накануне «рыцари» ответили тремя.

В обоих случаях исход оказался абсолютно справедливым. «Вегас» напрочь проспал два периода стартовой игры: никак не мог наладить атаку и спокойно войти в чужую зону, очень много ошибался, часто допускал обрезы. Затем дело потихоньку пошло, однако пробить Антона Худобина так и не вышло.

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В среду ситуация повторилась с точностью до наоборот. Первый период выдался вязким, бросков было совсем немного, но преимущество номинальных хозяев ощущалось. После перерыва подопечные Питера Дебура резко добавили, фактически смяв оппонента. Тот схватил три удаления за 4,5 минуты и задохнулся.

В результате к концу 35-й минуты преимущество «Голден Найтс» достигло трёх шайб. На третий период Антон Худобин уже не вышел, хотя претензий к нему нет. Рик Боунесс напрямую сказал на пресс-конференции, что просто не стал перегружать основного вратаря перед третьим поединком и попытался встряхнуть команду.

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Джейк Эттингер свои 20 минут провёл безошибочно. Справедливости ради, работы у него практически не было. «Шерифы» в заключительном отрезке перевели игру в чужую зону, создали несколько хороших моментов и вполне наиграли на одну шайбу. Однако Робин Ленер оказался против, оформив четвёртый шатаут в плей-офф.

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Букмекеры практически не меняют исходную линию. Перед первым матчем на победу «Вегаса» также давали около двойки, а успех «Далласа» шёл в районе 3.20-3.30. А вот низкая результативность повлияла на котировки, в результате чего тотал больше 5 шайб можно взять за нестыдный коэффициент 1.71.

Мы же пойдём дальше и предпочтём Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.18. «Рыцари» сделали выводы после первой игры и заметно добавили, полностью подтвердив статус фаворита. У «Старз» ничего не клеится в атаке, но вообще даже при всех проблемах Сегина и Бенна забивать тут есть кому.

На наш взгляд, по две-три шайбы обе команды должны осилить, а дальше всё будет зависеть от вратарей. Пока Робин Ленер получает более заметную помощь, чем Антон Худобин. Потому шансы номинальных гостей тут кажутся выше.

Прогноз и ставки на 3-й матч серии НХЛ «Даллас» — «Вегас» 11 сентября 2020 года

За два матча серии заброшено всего четыре шайбы, хотя с атакой у соперников всё в порядке. У «Далласа» по-прежнему разочаровывают Бенн и Сегин, а «рыцари» из игры в игру транжирят большое количество моментов. Думается, «Старз» сделают выводы и поправят результативность, так что по два-три гола в обе стороны мы наверняка увидим.

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.