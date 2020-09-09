ЦСКА — «Спартак». Прогноз букмекеров: Акинфеев пропустит, Карасёв обойдётся без пенальти

Дерби всея Руси уже близко. Выясняем, чего букмекеры ждут от центрального матча 7-го тура РПЛ.

13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» в Москве и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Трансляции на общедоступном ТВ не запланировано.

Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (13.09.2020)

Международная пауза осталась позади, теперь игроки отправятся в национальные сборные только в октябре. Пора снова переключаться на клубные дела. Пока АПЛ, Примера, Серия А и Бундеслига только готовятся стартовать, в Российской Премьер-Лиге вовсю кипят страсти. Между прочим, 20% сезона уже позади.

«Шанхай СИПГ» — «Циндао Хайню». Прогноз: Халк, Оскар и Ахмедов сохранят лидерство в Китае В прошлом матче «Циндао Хайню» нанёс по чужим воротам лишь три удара.

На носу седьмой тур РПЛ, жемчужиной которого однозначно станет московское дерби. ЦСКА и «Спартак» сойдутся на «ВЭБ Арене» 13 сентября, начало — в 20:00 мск. В запасе ещё остаётся несколько дней, но в целом предварительный расклад уже ясен. Букмекеры тоже успели определиться с именем фаворита.

Обе команды во время паузы тренировались в сильно усечённом составе, поскольку целый ряд футболистов отправился по сборным. Ведь помимо национальных команд играли ещё и «молодёжки», которые продолжают отборочный цикл на чемпионат Европы — 2021. Игорь Дивеев, например, получил там повреждение бедра и пропустил ключевой поединок с Польшей.

Кадровых проблем у ЦСКА заметно больше. Помимо Дивеева в лазарете находятся Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Кристиан Фукс. В ближайшее время ожидается только возвращение Дзагоева, но дерби он тоже пропустит. А вот у «Спартака» порядок — готовы абсолютно все. Дисквалификация Андрея Ещенко не распространяется на РПЛ, а Гус Тил уже отправился в аренду во «Фрайбург».

«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Диц и Валк добавят Ковалёву боли после 0:7 в Екатеринбурге «Куньлунь» не готов к сезону: три поражения в трёх матчах с общим счётом 2:12.

Международная пауза была очень нужна Виктору Гончаренко, ведь у красно-синих непривычно много новичков. Даже несколько дополнительных дней могут сильно помочь с адаптацией и уровнем сыгранности. На таком фоне особенно обидно выглядит повреждение Фукса, который наверняка вышел бы в стартовом составе.

ЦСКА на днях провёл контрольный матч с тульским «Арсеналом», одержав победу со счётом 1:0 фактически вторым составом. Из основы играли только Щенников и Гайч (забил единственный гол), с натяжкой — Васин, Шкурин и Карпов. «Спартак» обошёлся без товарищеских игр во время перерыва.

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам: ставки на победу ЦСКА принимаются с коэффициентом 2.40, успех «Спартака» оценён в 3.10, а на ничью дают 3.46. Определённые сомнения тут имеются. Дело даже не в том, что красно-белые после шести туров набрали на четыре очка больше и возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а «армейцы» замыкают пятёрку.

«Сибирь» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Слепышев и Голдобин продлят чёрную серию новосибирцев «Снеговики» потерпели три поражения в основное время при неплохом качестве хоккея.

При Доменико Тедеско качество футбола постепенно растёт, оборона смотрится заметно надёжнее. А вот красно-синим на фоне кадровых потерь и спешного ввода в основу новичков наверняка не хватит сыгранности. Эта проблема рискует проявиться прежде всего после потерь мяча, ведь в контратаки «Спартак» бежит очень ловко. Здесь есть сразу несколько футболистов, которые хороши на пространстве.

Большого количества голов эксперты тоже не ждут: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. С одной стороны, две из трёх предыдущих очных встреч получились результативными. С другой, первые матчи после международной паузы часто выдаются сумбурными и отличаются повышенным уровнем брака.

На «обе забьют» дают 1.93, обратный исход доступен за 1.98. Это уже интереснее: ставка доезжала в семи из десяти последних дерби. Также аналитики не сомневаются, что «Спартак» продлит серию и снова забьёт — на гол гостей можно поставить за 1.39. Соболев, Ларссон и партнёры ни разу не уходили с поля с пустыми руками в нынешнем сезоне.

«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз: Тухель справится с новичком Лиги 1 без Неймара, Мбаппе и Паредеса У ряда ключевых игроков парижан коронавирус, задача осложняется.

Особенно интересно на таком фоне смотрится ИТБ 1 гола «Спартака» за 1.86. Логика следующая: атака у красно-белых в полном порядке, а вот Виктор Гончаренко остался сразу без нескольких центральных защитников. Придётся выпускать экспериментальный центр обороны, так что работы у Игоря Акинфеева должно быть много.

Судить назначен Сергей Карасёв, один из самых авторитетных арбитров страны. Он всегда даёт бороться командам и не склонен разбрасываться карточками. На пенальти предлагают коэффициент 2.60, а на удаление — 3.20. Ставки на то, что Карасёв оформит дабл-дабл (пенальти + красная карточка) принимаются за 8.00.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.