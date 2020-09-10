«Динамо К» — «Десна». Прогноз: проблемы Мирчи Луческу в Киеве только начались

За 10 игр в плей-офф за чемпионство «Десна» забила больше всех – 23 гола.

11 сентября «Динамо К» примет «Десну» в матче 2-го тура чемпионата Украины. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Украины «Динамо К» — «Десна»

Букмекеры считают, что матч УПЛ «Динамо Киев» — «Десна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 2-го тура УПЛ «Динамо Киев» — «Десна» (11.09.2020)

Окно для сборных закрыто до октября, можно возвращаться к национальным первенствам. Многие из них только на подходе, а некоторые уже стартовали. К слову, рубятся уже вовсю в Российской Премьер-Лиге, а следом подтянулась французская Лига 1, где заканчивается второй тур.

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Ещё один из внутренних чемпионатов успешно стартовал у соседей-украинцев. В УПЛ успел отгреметь первый тур, настало время второго. В одном из поединков сойдутся киевское «Динамо» и «Десна» из Чернигова. Команды по итогам прошлого сезона заняли второе и четвёртое места, а потому игра обещает получиться яркой.



Назначение Мирча Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо» уже принесло плоды. Под руководством румына столичный клуб заметно преобразился. Появилась молодёжь, футбол стал более атакующим и агрессивным.



За два официальных матча киевляне добыли две победы. Сперва в первом туре украинской Премьер-лиги в гостях побили донецкий «Олимпик» (4:1), а затем взяли в третий раз подряд Суперкубок Украины, обыграв грозный донецкий «Шахтёр» с уверенным счётом 3:1. Правда, проблемы Луческу с фанатами никуда не делись, ситуация остаётся острой.

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«Десна» в своей истории играет только третий сезон в высшем дивизионе Украины. При этом она даже умудрилась попасть в еврокубки, заняв четвёртое место в прошлом розыгрыше УПЛ. Главный тренер Александр Рябоконь создал сыгранную и довольно конкурентоспособную команду.



В матче первого тура «северяне» уже набрали первые три очка. Получилось на своём поле обыграть со счётом 3:1 крепкую «Зарю», которая финишировала по итогам прошлого сезона в тройке лидеров. Хозяева пропустили первыми за несколько минут до перерыва, но собрались и во втором тайме сумели отгрузить сразу три.



Вообще, у «Десны» с атакой всё было весьма неплохо и в прошлом сезоне. За 22 игры на групповом этапе она наколотила 36 голов, а за 10 игр в плей-офф за чемпионство – 23 мяча. Последний результат, к слову, стал лучшим среди всех участников пульки сильнейших. Даже у донецкого «Шахтёра» на два меньше.

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А киевское «Динамо» под руководством Луческу заметно прибавило в атаке. Собственно, семь голов за два официальных матча – результат весьма убедительный. Так что мы бы ждали от соперников яркого футбола. Ставка обе забьют за коэффициент 1.82 при таких раскладах смотрится интересно.

Киевляне играют сами и дают играть другим, поскольку с обороной у них по-прежнему проблемы. Шансы хозяев смотрятся выше, но свой гол аутсайдер вполне способен сообразить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины «Динамо К» — «Десна» 11 сентября 2020 года

Киевское «Динамо» под руководством Луческу показывает яркую игру в атаке, хотя проблем с обороной по-прежнему предостаточно. В то же время «Десна» стала серьёзным клубом в последнее время и с результативностью тоже проблем не имеет. На наш взгляд, стоит ждать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.82.



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