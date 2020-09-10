Серена Уильямс — Виктория Азаренко. Прогноз: праздник для всей Беларуси под угрозой срыва

Азаренко уступает по очным встречам 4-18, но считается фаворитом полуфинала. И это логично.

11 сентября Серена Уильямс и Виктория Азаренко сыграют в матче полуфинала US Open. Начало — в 3:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Азаренко, ставки на победу теннисистки из Беларуси принимаются с коэффициентом 1.86. Успех Уильямс оценён коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала US Open Уильямс — Азаренко

Аналитики считают, что матч полуфинала US Open Серена Уильямс — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.78, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.15. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.40.

Анализ матча US Open Серена Уильямс — Виктория Азаренко (11.09.2020)

US Open-2020 продолжает дарить яркие сюжеты. Начиналось всё грустно: пандемия, отсутствие зрителей, вынужденные ограничения для теннисистов. Зато дальше понеслось. У мужчин впервые с 2014 года турнир Большого шлема выиграет кто-то не из большого трио. Надаль и Федерер в Нью-Йорк не приехали, а Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью.

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К женщинам внимания традиционно приковано чуть меньше, но и тут кипят нешуточные страсти. Возвращение Цветаны Пиронковой долгое время оставалось центральным сюжетом, но после вылета болгарки пришло время Серены Уильямс и Виктории Азаренко. Опытные теннисистки сойдутся в полуфинале.

По очным встречам американка впереди, причём с колоссальным запасом. Из 22 матчей она выиграла 18, отдав лишь четыре. Однако фаворитом у букмекеров идёт теннисистка из Беларуси, пусть и с небольшим преимуществом. Парадоксом этот факт кажется только на первый взгляд. На деле оснований у такого мнения достаточно.

Во-первых, Серена доминировала прежде всего на ранних этапах карьеры. В десяти предыдущих поединках Виктория трижды оказалась сильнее, а в пяти последних случаях лишь однажды не сумела взять ни единой партии. Во-вторых, Азаренко сейчас чудо как хороша. Она выиграла турнир в Цинциннати, высадив по пути четырёх представительниц топ-50 и крепкую Ализе Корне.

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А на US Open проиграла всего один сет. Случилось это в четвёртом круге: Каролина Мухова забрала дебютную партию, но дальше посыпалась (7:5, 1:6, 4:6). А в четвертьфинале теннисистка из Беларуси отдала всего один гейм неуступчивой Элисе Мертенс, управившись с шустрой бельгийкой за 74 минуты (6:1, 6:0).

И третье. Пожалуй, самое главное. У Азаренко должно быть преимущество в свежести. Она моложе на семь лет и накануне сэкономила море сил. А вот Уильямс уже три матча подряд доводила до третьего сета. Всякий раз демонстрировала характер и дожимала наевшихся соперниц, но затратила слишком много энергии.

С Марией Саккари пришлось возиться 2,5 часа, с Пиронковой — больше двух. Возраст уже сказывается, стабильность и проблемы с движением дают о себе знать. Разумеется, организаторы US Open сделали всё возможное: свой четвертьфинал Серена начала на семь часов раньше, что даст ей чуть больше времени на отдых.

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Этот фактор мог бы оказаться решающим, возникни у Азаренко проблемы с Мертенс. Но получилось иначе, так что основные надежды американки связаны с первым сетом. Нужно взять его любой ценой и надеяться, что соперница поплывёт под давлением. Иначе фора в свежести скажется.

Велик соблазн проверить тотал меньше 21.5 гейма за прекрасный коэффициент 2.15. Альтернатива — первый сет результативнее второго за 2.05 и тотал больше 9.5 гейма в первой партии за 2.00. Серена вложится в дебют и сделает всё возможное, в связи с чем начало должно получиться нервным и близким. А дальше, в зависимости от исхода, рискует воплотиться один из двух сценариев.

Либо американка просядет на фоне усталости (поддержки от зрителей ждать не приходится, ведь играют без болельщиков), либо Азаренко поникнет после отданной партии и потеряет эмоциональный баланс. И тогда преимущество одной из теннисисток станет заметнее.

Ставки на матч US Open Серена Уильямс — Виктория Азаренко 11 сентября 2020 года

По личным встречам Серена впереди 18-4, но Азаренко сейчас слишком хороша. Накануне она отдала Элисе Мертенс всего один гейм, а Уильямс уже три матча подряд доводит до третьего сета. Скорее всего, американка сделает всё возможное в первой партии, а дальше усталость начнёт сказываться и теннисистке из Беларуси станет легче.

Ставка: тотал больше 9.5 гейма в первом сете за 2.00.