«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус исправятся за игру в Минске

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс». Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Ак Барса» идёт за 2.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» 11 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» (11.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.
2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а затем регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.
На пятницу запланированы сразу пять матчей. В 18:30 мск в Хельсинке на «Хартвалл-Арене» местный «Йокерит» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Старт регулярного чемпионата для соперников получается непростым, но вполне успешным. У хозяев две победы в трёх встречах, у гостей — три в четырёх.
«Джокеры» сейчас на ходу. Единственное поражение состоялось без выхода на лёд: клуб отказался лететь в Минск, а КХЛ этот шаг не оценила и впаяла «технарь». Зато дальше одержаны две яркие победы, пусть и над откровенными середняками. Досталось рижскому «Динамо» и «Нефтехимику».
Счёт с рижанами получился довольно скромным, всего 3:1. В первую очередь следует поблагодарить Илью Проскурякова, без которого подопечные Петериса Скудры пропустили бы не меньше пяти-шести штук. Достаточно взглянуть на разницу бросков — 38:14. Преимущество было тотальным.
А накануне финны разделали нижнекамцев со счётом 6:0. Пожалуй, такого унижения гости не заслуживали, стараясь оказывать достойное сопротивление даже на фоне серьёзных проблем с составом. Но получилось так, что всё не залетевшее в первом матче добралось до сетки ворот во втором. Бывает.
В результате букмекеры даже отдают преимущество «Йокериту» в домашнем матче с «Ак Барсом». Результаты у казанцев в порядке — шесть очков в четырёх поединках. А вот с качеством хоккея проблемы. После агрессивного прессинга и постоянного давления в битве за Кубок открытия с ЦСКА (3:2 ОТ) всё куда-то пропало.
Последовало чувствительное поражение от «Витязя» (0:4), а затем — тяжёлые победы над СКА (3:2 ОТ) и минским «Динамо» (5:4). Клуб из Беларуси вообще смотрелся гораздо бодрее и определённо наиграл на очки. Сказалась разница в исполнительском мастерстве, действия Тимура Билялова и слабое большинство «зубров».
Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции был хмур и строг. Похоже, хоккеистов в раздевалке ждал обстоятельный разговор. «Ак Барс» всегда был управляемой командой, умеющей правильно реагировать на неудачные игры и критику тренера. Потому ждём от гостей прогресса.
Благо что с «джокерами» в последнее время они играют успешно. Три предыдущие встречи завершились победами, а два недавних выезда в Хельсинки казанцы забрали в основное время (3:2 и 5:2). На наш взгляд, «барсы» сделают выводы после слабой игры в Минске и смогут добавить. П2 с нулевой форой за 2.02 смотрится хорошо.
Вариант попроще — «обе команды забьют больше 1.5 шайб» за 1.84. Оборона у «Ак Барса» пока расстраивает, зато «Йокерит» много забивает. Кроме того, эта ставка доезжала в четырёх предыдущих очных встречах.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс» 11 сентября 2020 года
«Йокерит» разнёс рижское «Динамо» и «Нефтехимик», но это откровенные середняки КХЛ с заметными проблемами. «Ак Барс» на старте сезона не блещет, но всё равно добивается результата. А главное — умеет делать выводы после слабых игр. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.02. Казанцы в последнее время удачно играют с «джокерами».
Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за 2.02.
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