«Фонбет» продолжает принимать ставки на «золотые» исходы по высоким коэффициентам. Сумму пари можно было увеличить в 45 раз!

Заработать на матче ЦСКА — «Спартак» легко? В дерби заходят одни и те же ставки!

13 сентября в 7-м туре РПЛ пройдёт матч ЦСКА — «Спартак». Встреча на «ВЭБ Арене» начнётся в 19:00 мск, в прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». В своих прогнозах букмекеры отдают предпочтение «армейцам». Сделать ставку на красно-синих в БК «Фонбет» можно за 2.50. Победа «Спартака» оценена коэффициентом 2.95, а ничья идёт за 3.40.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Спартак» встречались трижды: два матча прошли в РПЛ, ещё один поединок состоялся в четвертьфинале Кубка России. В трёх указанных дерби заходили одни и те же ставки. Ниже мы рассмотрим выигрышные пари, сколько на них можно было заработать и с какими коэффициентами сейчас идут эти исходы.

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Ничья — максимум «Спартака»

Фактор своего поля стал ключевым в «дерби всея Руси» прошлого сезона. «Спартак» на «Открытие Арене» выиграл 2:1 и 3:2, а ЦСКА ответил убедительными 2:0 уже на «ВЭБ Арене». Таким образом, во всех трёх предыдущих матчах побеждали хозяева. Но не спешите ставить на красно-синих и на этот раз.

В Кубке «Спартак» выиграл в дополнительное время, а букмекеры рассчитывают ставки по итогам основного. Поэтому трёх побед подряд хозяев не было, если учитывать правила БК. Одно можно сказать точно — гости не побеждали.

В БК «Фонбет» поставить на то, что ЦСКА не проиграет можно за 1.40. В трех прошлых дерби 1Х на хозяев шла с коэффициентами около 1.50, 1.50 и 1.40. Ставка в 1000 рублей с такими же пари на всю сумму принесла бы выплату в 3150 рублей.

Чтобы поднять коэффициент, можно взять «армейцев» с нулевой форой. Здесь котировка уже 1.75. Выигрыш ЦСКА принесет прибыль, а ничья гарантирует возврат денег.

Одна из команд забьёт ровно два гола

Удивительно, но в каждом из трёх дерби хотя бы одна из команд забивала два гола. Четвертьфинал Кубка и вовсе завершился со счётом 2:2 в основное время.

В БК «Фонбет» с коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что в итоговом счёте будет цифра 2. Пари на такой исход с аналогичной котировкой в дерби прошлого сезона с 1000 рублей принесло бы 12 167 рублей.

Для любителей осторожных ставок есть более надёжный вариант. Скромным коэффициентом 1.30 оценён общий тотал голов больше 1.5. Котировка не самая высокая, но она зашла во всех 10 последних матчах ЦСКА и «Спартака».

Если бы вы начинали с 1000 рублей и каждый раз ставили на указанный исход всю выплату, то 10 пари на тотал больше 1.5 принесли бы вам 13 785 рублей.

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ЦСКА сразу прижмёт красно-белых

Для любителей статистики и высоких коэффициентов есть отличное предложение: фора (-1.5) на ЦСКА по угловым в первом тайме в БК «Фонбет» за 3.55. Для выигрыша нужно, чтобы к перерыву «армейцы» исполнили хотя бы на два корнера больше красно-белых.

В прошлом сезоне такая ставка зашла во всех трёх дерби. По угловым в первых таймах ЦСКА выиграл со счётом 4:0 и дважды по 3:1. Пари на 1000 рублей с коэффициентом 3.55 по нашей схеме принесли бы на выплату 44 739 рублей.

В текущем сезоне РПЛ одна из самых обсуждаемых тем — это судейство. В трёх предыдущих «дерби всея Руси» обошлось без пенальти. На этот раз букмекеры также не ожидают 11-метровый. Если Сергей Карасёв не укажет на точку, зайдёт коэффициент 1.60.

Три подряд ставки на то, что во встречах между «армейцами» и красно-белыми не будет пенальти с 1000 рублей дали бы 4096 рублей.

Мы рассказали о пяти пари, которые выиграли во всех дерби ЦСКА и «Спартака» в прошлом сезоне. А какую ставку на поединок 13 сентября выберете вы? Начать свой путь в беттинге можно вместе с надёжным букмекером. Новым клиентам «Фонбет» даёт бонус до 15 000 рублей.

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