«Вильярреал» — «Уэска». Прогноз: Эмери, Алькасер и Альбиоль дадут зайти коэффициенту 2.75

13 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Уэска». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Уэска»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Уэска» 13 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

Анализ и прогноз матча Примеры «Вильярреал» — «Уэска» (13.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Изначально его планировали начать 11 сентября, но в итоге пришлось подождать ещё один день. На воскресенье запланированы четыре матча, в 19:30 мск «Вильярреал» начнёт выяснять отношения с «Уэской».

Гости вернулись в элитный дивизион, причём сделали это довольно уверенно. В минувшем розыгрыше испанской Сегунды они финишировали первыми, набрав 70 очков в 42 матчах. «Кадис» до последнего висел на хвосте, а вот «Сарагоса», «Альмерия» и «Жирона» не смогли навязать борьбу и остались за пределами топ-2.

В межсезонье обошлись без кардинальной смены костяка, хватило нескольких трансферов. Самые громкие из них касаются линии обороны — пришли защитник Пабло Инсуа, выступавший за «Депортиво» и «Леганес», а также уругваец Гастон Сильва, который играл в «Торино» и «Гранаде», а последние годы провёл в Аргентине.

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Как видно, бюджет и уровень амбиций тут довольно скромные. Задача максимально простая и понятная — не вылететь в Сегунду. Предстоит борьба за выживание, но вообще состав довольно крепкий, то есть шансы осязаемы. А вот «Вильярреал» затеял перестройку. Сменил тренера, пригласив покинувшего «Арсенал» Унаи Эмери.

Первые шаги не впечатляют, предсезонные матчи команда провела слабо. Однако в остальном всё смотрится здорово. Прошлый сезон получился успешным: пятое место в турнирной таблице, путёвка в Лигу Европы. Попасть в топ-4 было откровенно сложно, всё же конкуренты смотрелись сильнее.

Трансферы смотрятся любопытно: из бедствующей «Валенсии» пришли Дани Парехо и Франсис Коклен, у «Реала» арендовали Кубо, а также заполучили опытного вратаря Херонимо Рульи. Плюс целый ряд футболистов вернулся из аренды. На старте сезона после смены тренера и перестановок в полузащите могут возникнуть проблемы, но вообще разница в классе солидная.

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На своём поле «жёлтая субмарина» должна разбираться с новичками Примеры вне зависимости от стадии сезона и уровня сыгранности, иначе разговоры о попадании в еврокубки не имеют смысла. «Уэска» пропускает немного, да и на старте сезона «Вильярреал» вряд ли будет готов на все сто.

Потому разгрома не ждём. На наш взгляд, хозяева забьют один-два мяча и надёжно сыграют сзади. В товарищеских матчах не получалось, но здесь будет не до экспериментов. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.26 и П1 всухую за 2.75.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Уэска» 13 сентября 2020 года

«Вильярреал» в межсезонье возглавил Унаи Эмери, контрольные матчи команда провела плохо. «Уэска» стала лучшей в Сегунде, но разница в уровне исполнителей кажется чрезмерной. На своём поле «жёлтая субмарина» обязана разбираться с новичками Примеры в любом состоянии. На наш взгляд, хозяева испытают проблемы, но всё же возьмут верх.

Ставка: победа «Вильярреала» всухую за 2.75