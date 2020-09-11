«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз: Стив Брюс, Шелви и Уилсон накажут букмекеров за глупость

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Ньюкасла» оценивается букмекерами коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 12 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл» 12 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед» (12.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. А это значит, что английская Премьер-лига возвращается в бой. Первенство стартует в субботу, 12 сентября, четырьмя матчами. Самый поздний из них начнётся в 22:00 мск.



В Лондоне на стадионе «Олимпийский» местный «Вест Хэм» будет выяснять отношения с «Ньюкасл Юнайтед». Соперники финишировали в прошлом сезоне совсем рядом, разница составила всего лишь пять очков. В то же время ставить между ними знак равенства никак нельзя.



«Сороки» вкатились не сразу, но ближе к середине октября дела наладились. В результате заключительные туры превратились в формальность: прописку в элитном дивизионе удалось сохранить, но побороться за еврокубки шансов не было. Подопечные Стива Брюса на фоне нехватки мотивации просели, набрав в шести заключительных турах два очка.

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Как видно, положение было более чем комфортным. Статус крепкого середняка «Ньюкасл» полностью заслужил, да и очки у фаворитов отнимал неоднократно. А вот «Вест Хэм» до последнего боролся за выживание, имея более чем достойный состав. Спастись удалось уже на флажке.



Выбраться из зоны вылета позволил финишный спурт: в семи заключительных турах добыли 12 очков (три победы, три ничьи и одно поражение). И вот тут начинается самое интересное. «Молотобойцы» обошлись без трансферов, рассчитывая на качественный скачок уже имеющимися ресурсами благодаря работе Мойеса.



«Ньюкасл» и без того смотрелся крепче, а в межсезонье подписал нескольких заметных исполнителей. Громких трансферов тут нет, поскольку продажа клуба саудитам не состоялась. И всё же: Каллум Уилсон, Джамал Льюис, Райан Фрейзер и Джефф Хендрик. Для середняка чемпионата Англии усиление несомненное.

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Идём дальше. В прошлом сезоне «сороки» набрали в очных встречах четыре очка из шести возможных, а главное — забили аж пять голов (3:2 и 2:2). Тут надо бы остановиться подробнее. Дело в том, что оборона у лондонцев просто кошмарная. Достаточно сказать, что в 18 заключительных турах минувшего сезона АПЛ они сыграли на ноль лишь однажды.



Да и то с едва живым «Норвичем», который проигрывал всем подряд и отстал от предпоследнего клуба чемпионата Англии на 13 очков. У «Вест Хэма» 62 пропущенных мяча в 38 матчах. Потому котировки букмекеров вызывают довольно серьёзные сомнения. Будем играть против линии.



Вариантов достаточно. Классический Х2 идёт за крепкий коэффициент 1.86, а на П2 с нулевой форой вообще дают 2.80. Нам же больше нравится ИТБ 1 гола «Ньюкасла» за 2.01. Предпосылок к заметному прогрессу в обороне у «молотобойцев» не видно, ведь исполнители те же. Можно даже рассмотреть ИТБ 1.5 гола гостей за 3.10, но тут, разумеется, риск гораздо выше.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 12 сентября

«Вест Хэм» в прошлом сезоне АПЛ пропустил 62 гола, а в заключительных 18 турах сохранил ворота в неприкосновенности всего однажды. С «Норвичем», который проигрывал всем подряд. «Ньюкасл» — классический крепкий середняк с хорошими стандартами. И на ИТБ 1 гола гостей букмекеры дают больше двойки! С точки зрения статистики это подарок, поскольку возврат практически гарантирован.



Ставка: ИТБ 1 гола «Ньюкасла» за 2.01.