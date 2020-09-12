«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: Моуринью, Кейн и Льорис разберутся с Анчелотти и Хамесом

За семь последних выездов к «шпорам» у «Эвертона» пять поражений и две ничьи.

13 сентября «Тоттенхэм Хотспур» примет «Эвертон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Эвертон»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» (13.09.2020)

В английской Премьер-лиге стартует новый сезон! Странный коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Здесь долгожданное чемпионство «Ливерпуля» с именитым Юргеном Клоппом и возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством Фрэнка Лэмпарда и Уле-Гуннара Сульшера соответственно.

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Только теперь всё это позади, а на носу – первый тур. Стартовал он 12 сентября, а продолжится 13 сентября двумя поединками. В одном из них «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне встретится с «Эвертоном». Дуэль Жозе Моуринью и Карло Анчелотти — это всегда интересно.



«Тоттенхэм» по итогам прошлого сезона сумел запрыгнуть в топ-6 АПЛ и попасть в Лигу Европы. За 38 игр получилось добыть 59 очков. Любопытно, что у финишировавшего седьмым «Вулверхэмптона» очков было столько же, но он оказался ниже по дополнительным показателям и остался у разбитого корыта.



Ключевым для «шпор» стал отрезок после паузы, связанной с коронавирусом. За девять финальных туров они проиграли только один раз и добыли при этом пять побед. Причём забить получилось 14 мячей, а пропустить всего пять, хотя соперники были довольно крепкие.

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К старту нового сезона подопечные Жозе Моуринью подходят в оптимальном составе. Удалось сохранить лидеров, окончательно восстановились Гарри Кейн и Уго Льорис. Также стоит отметить выкуп Джовани Ло Чельсо, который был весьма полезен.



«Эвертон» после паузы пытался добраться до еврокубковой зоны, но слишком уж часто допускал осечки. Уже за несколько туров до финиша стало понятно, что Лига Европы им не светит. По итогу набежало 49 очков, что соответствует 12-й позиции. Отставание от топ-6 чемпионата Англии составило ровно десять пунктов.



Виной такого финиша отчасти стали неубедительные выезды. Кардинально не поменяло ситуацию и назначение опытного Карло Анчелотти на пост главного тренера. Под руководством итальянского специалиста ливерпульцы провели 10 выездов, половину из которых проиграли.

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В межсезонье «ириски» провели довольно интересную трансферную компанию. Удалось сохранить костяк, а также разжиться сразу тремя любопытными полузащитниками. Среди них экс-игрок «Уотфорда» Абдулайе Дукуре и защищавший цвета «Наполи» Маркес Аллан. Отдельно стоит выделить переход Хамеса Родригеса.



Подбор футболистов впечатляет, однако с листа на фоне перестановок показать классный футбол вряд ли удастся. «Тоттенхэм Хотспур» по итогам прошлого сезона вошёл в топ-4 по набранным очкам дома. При этом стоит отметить, что в пяти последних домашних играх в АПЛ команда Жозе Моуринью добыла 13 из 15 возможных очков.



Вообще, «шпоры» в принципе в финальной части прошлого сезона смотрелись довольно мощно. Так что мы бы проверили их лобовую победу за коэффициент 1.97 в предстоящем поединке. Статистика личных встреч на нашей стороне. В семи предыдущих домашних игр против «Эвертона» лондонцы ни разу не проиграли и добыли пять побед.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Эвертон» 13 сентября

Обе команды сумели сохранить костяк, а ливерпульцы даже совершили несколько интересных трансферов. Однако на стороне «Тоттенхэма» сыгранность и родное поле, на котором за пять игр после паузы он добыл четыре победы. При этом у «Эвертона» малоприятная статистика выездов к «шпорам»: здесь пять поражений и две ничьи в предыдущих семи играх в Лондоне. При таких раскладах лобовая победа хозяев выглядит заманчиво.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.97.