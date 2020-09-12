«Спартак» — «Динамо Мн». Прогноз: Лехтеря, Козун, Широков и Паре устроят концерт в Москве

Минчане много забивают, но пропускают ещё больше. Должно быть весело.

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо Мн». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех «Динамо» идёт за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо Мн» 13 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо Мн» 13 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Динамо Минск» (13.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.

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Впрочем, пока первенство не приостановили. На воскресенье, 13 сентября, запланированы сразу семь поединков. В 17:00 мск в Москве местный «Спартак» начнёт выяснять отношения с минским «Динамо». Соперники провели по четыре встречи, результаты идентичны — две победы и два поражения.

Красно-белые начали неудачно — поймали 2:7 в Ярославле (по делу, не получалось ровным счётом ничего), а затем уступили в Екатеринбурге. Вот тут шансы имелись: «Автомобилист» смотрелся ничуть не лучше, моменты создавались, первое звено работало, однако пробить Якуба Коваржа так и не удалось (0:1).

Зато дальше удалось одержать две победы подряд в основное время. Сперва досталось московскому «Динамо» (3:1). Дерби получилось ярким: подопечные Олега Знарка долго проигрывали, сравняли счёт в меньшинстве, а затем дожали соперника. А спустя сутки перестреляли «Салават Юлаев» (5:3).

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Тут нужно сделать сноску — у уфимцев в запасе остался основной вратарь Юха Метсола, а Владислав Сухачёв, прямо скажем, не блистал. Но всё равно — три шайбы в большинстве, отличные действия ведущей тройки, очень бодрый хоккей. Итоговый результат кажется абсолютно справедливым.

У минчан график прямо противоположный. Две победы, затем два поражения. Строго говоря, выиграли «зубры» только у «Барыса» (5:4 ОТ, хотя имели все шансы закончить в основное время), поскольку «Йокериту» присудили техническое поражение за отказ лететь в Беларусь. Зато обе неудачи получились яркими и достойными.

Сперва дали бой «Салавату Юлаеву» (3:4), в концовке не хватило сил на финальный штурм. А дальше уступили «Ак Барсу», хотя непосредственно по качеству хоккея смотрелись заметно лучше. Хорош был Тимур Билялов, а вот Доминик Фурх в паре пропущенных шайб мог бы действовать удачнее (4:5).

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Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, хотя «Динамо» на старте сезона оставляет приятное впечатление. В принципе, можно сыграть против линии и проверить Х2 за прекрасный коэффициент 2.02. Статистика очных встреч на нашей стороне — в восьми предыдущих поединках москвичи лишь дважды выиграли в основное время.

Также проверим тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.24. Клуб из Беларуси играет сам и даёт играть другим, смотреть на такой хоккей весело. А у красно-белых радует первое звено, которое генерирует моменты в промышленных масштабах. Соперники не играли с 9 сентября и должны быть свежими, так что ждём весёлый хоккей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо Мн» 13 сентября 2020 года

Минчане одержали всего одну победу в трёх матчах (ещё в одном случае выходить на лёд не потребовалось), но поражения от «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» получились крайне достойными. В обоих случаях соперники смотрелись ничуть не лучше. У «Спартака» прекрасное первое звено, так что хоккей обещает получиться весёлым. Поставим на голы.

Ставка №1: «Динамо» не проиграет за 2.02.

Ставка №2: тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 2.24.