«Дуйсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Витсель и Джан помогут зайти коэффициенту 2.60

14 сентября состоится матч 1-го раунда Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Дуйсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 23.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.0.
Букмекерские коэффициенты на матч «Дуйсбург» — «Боруссия Дортмунд»
Букмекеры считают, что матч Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.
Анализ и прогноз матча Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д» (14.09.2020)
Первое окно для сборных после коронавируса успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. Уже играют во Франции, 12 сентября стартовали испанская Примера с английской Премьер-лигой. Ну а запуск немецкой Бундеслиги назначен на 18 сентября.
Впрочем, участникам чемпионата Германии предстоит уже сейчас показать уровень своей подготовки, поскольку сезон откроется первым раундом Кубка Германии. На заключительный день запланировано несколько встреч, основное внимание будет приковано к поединку между «Дуйсбургом» и дортмундской «Боруссией».
Козырь у хозяев ровно один — своё поле. Да и то довольно условный, поскольку зрителей на футбол в Германии по-прежнему не пускают. В остальном разница в исполнительском мастерстве не просто велика — она грандиозна. Потому что «Дуйсбург» выступает даже не во втором, а в третьем дивизионе.
Справедливости ради, делает это вполне неплохо. В прошлом сезоне финишировал на пятой строчке, набрав 62 очка в 38 турах. «Зебры» имели реальные шансы на повышение в классе, однако вдрызг завалили концовку. В семи заключительных матчах удалось добыть всего одну победу.
В результате не хватило двух баллов. Как до прямого повышения в классе, так и до стыковых матчей за право участия во второй Бундеслиге. А про дортмундцев можно даже не говорить: по итогам минувшего первенства Германии они стали вторыми и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где уступили только будущему финалисту «ПСЖ».
Разумеется, букмекеры не сомневаются в победе «шмелей». Коэффициент скромнейший — 1.11. Можно, конечно, лезть в большие форы, но даже на П2 с форой (-2) дают всего лишь 1.44. А уверенности в разгроме нет: команды только вышли из отпуска и будут играть под нагрузками.
Люсьен Фавр наверняка проведёт ротацию и проверит в деле ближайший резерв, ведь первый тур Бундеслиги совсем близко. В четырёх предыдущих товарищеских матчах дортмундцы непременно пропускают, а у «Дуйсбурга» с атакой всё вполне неплохо. В минувшем сезоне третьей лиги забили 68 мячей, это четвёртый показатель в турнире.
Думается, гости без особых хлопот добудут победу и пройдут дальше, но гол престижа хозяева вполне могут оформить. Букмекеры дают на классическую ставку «обе забьют» замечательный коэффициент 2.24, можно не мудрить и взять её. Вариант посмелее — П2 + обе забьют. Здесь потенциальный выигрыш повыше, 2.60. Рискнём.
Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Дортмунд»
Разница в классе несравнима: дортмундцы в прошлом году стали вторыми в Бундеслиге и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «Дуйсбург» остался в третьем дивизионе. В то же время «Боруссия» пропускала в четырёх последних контрольных матчах, а у «зебр» полный порядок с результативностью. Думается, гол престижа хозяева способны оформить.
Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.60.
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