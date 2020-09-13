«Дуйсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Витсель и Джан помогут зайти коэффициенту 2.60

14 сентября состоится матч 1-го раунда Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Дуйсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 23.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.0.

Букмекерские коэффициенты на матч «Дуйсбург» — «Боруссия Дортмунд»

Букмекеры считают, что матч Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д» (14.09.2020)

Первое окно для сборных после коронавируса успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. Уже играют во Франции, 12 сентября стартовали испанская Примера с английской Премьер-лигой. Ну а запуск немецкой Бундеслиги назначен на 18 сентября.

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Впрочем, участникам чемпионата Германии предстоит уже сейчас показать уровень своей подготовки, поскольку сезон откроется первым раундом Кубка Германии. На заключительный день запланировано несколько встреч, основное внимание будет приковано к поединку между «Дуйсбургом» и дортмундской «Боруссией».



Козырь у хозяев ровно один — своё поле. Да и то довольно условный, поскольку зрителей на футбол в Германии по-прежнему не пускают. В остальном разница в исполнительском мастерстве не просто велика — она грандиозна. Потому что «Дуйсбург» выступает даже не во втором, а в третьем дивизионе.



Справедливости ради, делает это вполне неплохо. В прошлом сезоне финишировал на пятой строчке, набрав 62 очка в 38 турах. «Зебры» имели реальные шансы на повышение в классе, однако вдрызг завалили концовку. В семи заключительных матчах удалось добыть всего одну победу.

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В результате не хватило двух баллов. Как до прямого повышения в классе, так и до стыковых матчей за право участия во второй Бундеслиге. А про дортмундцев можно даже не говорить: по итогам минувшего первенства Германии они стали вторыми и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где уступили только будущему финалисту «ПСЖ».



Разумеется, букмекеры не сомневаются в победе «шмелей». Коэффициент скромнейший — 1.11. Можно, конечно, лезть в большие форы, но даже на П2 с форой (-2) дают всего лишь 1.44. А уверенности в разгроме нет: команды только вышли из отпуска и будут играть под нагрузками.



Люсьен Фавр наверняка проведёт ротацию и проверит в деле ближайший резерв, ведь первый тур Бундеслиги совсем близко. В четырёх предыдущих товарищеских матчах дортмундцы непременно пропускают, а у «Дуйсбурга» с атакой всё вполне неплохо. В минувшем сезоне третьей лиги забили 68 мячей, это четвёртый показатель в турнире.

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Думается, гости без особых хлопот добудут победу и пройдут дальше, но гол престижа хозяева вполне могут оформить. Букмекеры дают на классическую ставку «обе забьют» замечательный коэффициент 2.24, можно не мудрить и взять её. Вариант посмелее — П2 + обе забьют. Здесь потенциальный выигрыш повыше, 2.60. Рискнём.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Дортмунд»

Разница в классе несравнима: дортмундцы в прошлом году стали вторыми в Бундеслиге и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «Дуйсбург» остался в третьем дивизионе. В то же время «Боруссия» пропускала в четырёх последних контрольных матчах, а у «зебр» полный порядок с результативностью. Думается, гол престижа хозяева способны оформить.



Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.60.