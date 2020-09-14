«Вегас» — «Даллас». Прогноз на 5-й матч: Худобин возьмёт паузу, Радулов и Гурьянов добавят

15 сентября в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Вегас» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас» — «Даллас» 15 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.54.

Анализ и прогноз 5-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Вегас» — «Даллас» (15.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным, все клубы в абсолютно равных условиях. Изначально Западная конференция проводила игры в Эдмонтоне, а Восточная — в Торонто. Начиная с полуфиналов Кубка Стэнли все матчи проходят в провинции Альберт.

15 сентября «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» проведут пятый матч. Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в 3:00 мск. Наступает ключевой момент, поскольку теперь каждый поединок способен оказаться последним. «Шерифы» ведут в серии со счётом 3-1, то есть права на ошибку у соперника больше нет.

Подопечные Питера Дебура продолжают наступать на одни и те же грабли. Из-за кошмарной реализации они позволили абсолютно средненькому «Ванкуверу» дожить до седьмого матча (до овертайма канадский клуб не дотерпел совсем немного). Вот только в финале конференции спрос гораздо серьёзнее.

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Расклад не меняется: «рыцари» действуют первым номером, чаще владеют шайбой, регулярно находятся в чужой зоне. Они нагружают Антона Худобина, бросают много и со вкусом. А забивают в час по чайной ложке. И ведь нельзя сказать, что российский голкипер имеет дело только с бросками от синей линии и бортов.

Вовсе нет — ему часто угрожают с убойных позиций. А голов нет. Мастерство Худобина вопросов не вызывает, но «Вегасу» теперь жизненно необходимо поправить прицел. Иначе — отпуск. Пока они стабильно перебрасывают оппонента, однако эти 30-40 попаданий в створ дают минимальный выхлоп. Так было и накануне: 33:20 по броскам, 1:2 по счёту.

Проблемы с голами в равных составах никуда не деваются. В четвёртом матче единственную шайбу забросили в большинстве в середине второго периода. До перерыва успели дважды пропустить. В третьем периоде больше минуты действовали в формате «пять-на-три» — безрезультатно. С таким завершением поражение «Голден Найтс» заслужили.

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Букмекеры продолжают упорно верить в номинальных хозяев. Больше того — коэффициент на их победу даже немного упал. Прежде давали чуть больше двойки, теперь — 1.95. Маловато. Как минимум до овертайма с таким Худобиным «шерифы» точно способны дотянуть, а на итоговую победу «Вегаса» предлагают смешные 1.60.

Возьмём ИТМ 7.5 бросков «Далласа» в первом периоде за 2.40. Подопечным Рика Боунесса торопиться абсолютно некуда, а главное — незачем. Они продолжат играть в тот же хоккей, караулить ошибки соперника и выжимать максимум из спецбригад. Команда не ставит на количество бросков, только на качество. Пока эта стратегия полностью себя оправдывает.

Вариант по вкусу — тотал больше 4.5 шайбы за 1.75. Коэффициент вполне съедобный. Дело тут вот в чём: в семи предыдущих поединках «Голден Найтс» в плей-офф было не больше четырёх голов, хотя с атакой тут всё в порядке. Вполне тянет на аномалию, на дистанции цифры должны подравняться. В какой-то момент хозяев должно прорвать, тем более они будут необычайно злы.

Прогноз и ставки на 5-й матч серии «Вегас» — «Даллас» 15 сентября 2020 года

«Даллас» действует вторым номером и никуда не торопится. Пока такая стратегия себя полностью оправдывает, а потому смысла менять что-то нет. «Шерифы» ставят не на количество бросков, а на качество. Проверим индивидуальный низ «Старз» по попаданиям в створ в первом периоде, коэффициент сильно выше двойки.

Ставка №1: ИТМ 7.5 броска «Далласа» в первом периоде за 2.40.

Ставка №2: тотал больше 4.5 гола за 1.75.