«Шеффилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз: два лучших середняка АПЛ обойдутся без ошибок

14 сентября «Шеффилд Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (14.09.2020)

В английской Премьер-лиге стартует новый сезон! Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Здесь долгожданное чемпионство «Ливерпуля» с именитым Юргеном Клоппом и возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд Фрэнка Лэмпарда и Уле-Гуннара Сульшера соответственно.

«Зенит» — «Арсенал». Прогноз: Дзюба, Семак и Азмун вернутся на победный путь в Петербурге В трёх из пяти предыдущих домашних игр с туляками «Зенит» побеждал всухую.

Теперь всё это позади, а на носу – первый тур. Стартовал он 12 сентября, а завершится 14 сентября двумя поединками. В одном из них «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Дуэль команд с грамотно выстроенной обороной обещает быть интересной.



«Шеффилд» стал открытием прошлого сезона. Ворвавшись в Премьер-лигу спустя 13 лет, он с ходу занял место в верхней части турнирной таблицы и зарекомендовал себя соперником, с которым стоит считаться абсолютном всем. По итогам прошлого сезона клуб набрал 54 балла и остановился в пяти пунктах от еврокубковой зоны.



К новому сезону «клинки» подходят с небольшими, но всё же заметными изменениями в составе. Отдельно стоит отметить окончание аренды голкипера Дина Хендерсона, который много выручал партнёр. На смену ему клуб приобрёл из вылетевшего в Чемпионшип «Борнмута» Арона Ремсдейла.

«Сибирь» — «Динамо Р». Прогноз: Скудра и Сятери дадут зайти коэффициенту 4.20 в матче КХЛ Новосибирцы наконец-то одержали первую победу, но состояние лидеров далеко от оптимального.

В остальном основа сохранена, то есть серьёзные изменения вряд ли последуют. На посту рулевого по-прежнему восседает Крис Уилдер. Так что логично ждать от «Шеффилда» прежней игры вторым номером и крайне плотной оборонительной линии.



«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне до последнего боролся за Лигу Европы, но в итоге финишировал седьмым. За 38 туров получилось раздобыть 59 баллов. Столько было и у «Тоттенхэма», но команда Жозе Моуринью остановилась выше из-за дополнительных показателей.



Из серьёзных потерь можно выделить разве что продажу крайнего защитника Мэтта Доэрти в «Тоттенхэм». Зато получилось сохранить всех лидеров атаки. При этом стан клуба пополнил перспективный нападающий Фабиу Силва.

«Амур» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв, Хиетанен и Яшкин продлят мучения хабаровчан Накануне бело-голубые одержали первую победу, показав характер в Нур-Султане.

Впрочем, ждать голевого порада от «волков» мы бы не стали. Всё же в прошлом сезоне они были довольно низовым коллективом. Сейчас команда та же, а у руля всё тот же Нуну Эшпириту Санту. Да и о том, что «Шеффилд Юнайтед» будет играть дома, тоже забывать не стоит.



В прошлом сезоне «клинки» потерпели всего лишь шесть поражений за 19 домашних игр. При этом пропустить получилось только 15 раз. «Волки», конечно, на выезде играли тоже неплохо, но 24 гола за 19 выездов особенно не впечатляют.



При таких раскладах мы бы проверили тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.78. Альтернативный вариант — хотя бы одна команда не забьёт за 1.65. В последних пяти домашних матчах «Шеффилда» забивал кто-то один.

Прогноз и ставки на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

К новому сезону обе команды подходят в плюс-минус тех же составах, что были в прошлом сезоне. А в прошлом розыгрыше АПЛ соперники не так много забивали, а пропускали совсем редко. На наш взгляд, сейчас стоит ожидать примерно того же. Тотал меньше 2 гола с крепким коэффициентом 1.78 смотрится хорошо.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 1.78.