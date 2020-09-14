«Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин одолеют любимого клиента

Екатеринбуржцы забрали семь предыдущих очных встреч, шесть — в основное время.

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.94, успех «Нефтехимика» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 15 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.89, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» (15.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. В 19:00 в Нижнекамске местный «Нефтехимик» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». Соперники провели по четыре поединка, результаты зеркальные: у хозяев победа и три поражения, у гостей три победы и поражение.

Нижнекамцы избежали больших проблем с коронавирусом, из-за которого под угрозой находился матч со СКА. Но положение всё равно непростое: состав далёк от оптимального, сразу несколько важных исполнителей находятся в плохой форме и вынуждены набирать её через игры.

В принципе, получается не так плохо. Не задалось только в Хельсинки, там «Йокерит» покуражился на славу (0:6). В остальных случаях команда выглядела достойно. При большем везении могла рассчитывать на большее. Единственная победа одержана над «Витязем» (4:3), плюс два поражения от СКА (1:2 и 2:5).

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В обоих случаях петербуржцам пришлось нелегко. Накануне «волки» даже вели в счёте благодаря слабой реализации у соперника и спасениям Евгения Иванникова. Но пропустили две шайбы подряд под занавес второго периода, обе — в меньшинстве. А дальше сил уже не хватило.

У «Автомобилиста» ситуация гораздо приятнее. Результаты замечательные — семь очков из восьми возможных. С «Торпедо» (3:4 Б) многое не получалось, зато после той неудачи команда получила трое суток на восстановление и подготовку. То есть проблем со свежестью и движением возникнуть не должно.

А это значит, что хозяев ожидают серьёзные проблемы. Состав у уральцев заметное сильнее, а история противостояния просто кричит о победе фаворита. В семи предыдущих очных встречах сильнее оказались екатеринбуржцы, причём шесть раз они управились в основное время. Играть против линии на таком фоне сложно.

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Якуб Коварж редко выдаёт две слабые игры подряд, так что много хозяева не забьют. А вот Секстон, Дацюк и Мэйсек своё дело знают. П2 за 1.94 смотрится нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за отличный коэффициент 2.36.

Вариант попроще — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.80. Нижнекамцы пропускают достаточно, но и в атаке всё не так плохо. Что-то вроде 3:1 или 4:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 15 сентября 2020 года

«Нефтехимик» играет на фоне кадровых проблем, в четырёх матчах набрано всего два очка. Екатеринбуржцы сейчас на ходу (семь очков из восьми возможных), они имели трое суток на восстановление, а в семи предыдущих очных встречах неизменно брали верх. В шести из них управились за 60 минут. П2 напрашивается.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.94.