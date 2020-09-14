«Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин одолеют любимого клиента

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.94, успех «Нефтехимика» идёт за 3.50.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 15 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.89, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» (15.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. В 19:00 в Нижнекамске местный «Нефтехимик» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». Соперники провели по четыре поединка, результаты зеркальные: у хозяев победа и три поражения, у гостей три победы и поражение.
Нижнекамцы избежали больших проблем с коронавирусом, из-за которого под угрозой находился матч со СКА. Но положение всё равно непростое: состав далёк от оптимального, сразу несколько важных исполнителей находятся в плохой форме и вынуждены набирать её через игры.
В принципе, получается не так плохо. Не задалось только в Хельсинки, там «Йокерит» покуражился на славу (0:6). В остальных случаях команда выглядела достойно. При большем везении могла рассчитывать на большее. Единственная победа одержана над «Витязем» (4:3), плюс два поражения от СКА (1:2 и 2:5).
В обоих случаях петербуржцам пришлось нелегко. Накануне «волки» даже вели в счёте благодаря слабой реализации у соперника и спасениям Евгения Иванникова. Но пропустили две шайбы подряд под занавес второго периода, обе — в меньшинстве. А дальше сил уже не хватило.
У «Автомобилиста» ситуация гораздо приятнее. Результаты замечательные — семь очков из восьми возможных. С «Торпедо» (3:4 Б) многое не получалось, зато после той неудачи команда получила трое суток на восстановление и подготовку. То есть проблем со свежестью и движением возникнуть не должно.
А это значит, что хозяев ожидают серьёзные проблемы. Состав у уральцев заметное сильнее, а история противостояния просто кричит о победе фаворита. В семи предыдущих очных встречах сильнее оказались екатеринбуржцы, причём шесть раз они управились в основное время. Играть против линии на таком фоне сложно.
Якуб Коварж редко выдаёт две слабые игры подряд, так что много хозяева не забьют. А вот Секстон, Дацюк и Мэйсек своё дело знают. П2 за 1.94 смотрится нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за отличный коэффициент 2.36.
Вариант попроще — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.80. Нижнекамцы пропускают достаточно, но и в атаке всё не так плохо. Что-то вроде 3:1 или 4:2 тут вполне вероятно.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 15 сентября 2020 года
«Нефтехимик» играет на фоне кадровых проблем, в четырёх матчах набрано всего два очка. Екатеринбуржцы сейчас на ходу (семь очков из восьми возможных), они имели трое суток на восстановление, а в семи предыдущих очных встречах неизменно брали верх. В шести из них управились за 60 минут. П2 напрашивается.
Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.94.
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