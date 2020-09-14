«Авангард» — СКА. Прогноз: Валерий Брагин и Боб Хартли не станут тратить время впустую

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех СКА идёт за 2.57.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — СКА (15.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Балашихе «Авангард» будет выяснять отношения со СКА из Санкт-Петербурга. Естественно, это главное событие игрового дня в КХЛ, ведь соперники лидируют в своих конференциях.
«Авангард» набрал восемь очков в пяти матчах. Стартовал с четырёх побед в основное время с общим счётом 15:3, досталось «Сибири» (1:0), московскому «Динамо» (2:1), «Амуру» (8:2) и «Металлургу» (4:0). А вот накануне уступил в Уфе, причём по делу (2:3). Винить можно только себя, прижать соперника удалось лишь в третьем периоде.
Омичи пропустили в первой же смене, что явно выбило их из колеи. После 11 минут проигрывали уже две шайбы. Одну отыграли, но во втором периоде нахватали удалений и потратили много сил. Один раз «Салават Юлаев» лишнего реализовал. Сил хватило только на одну шайбу в заключительной 20-минутке.
СКА начал ещё удачнее — девять очков из десяти возможных. Справедливости ради, единственное поражение он потерпел от топ-клуба (2:3 ОТ с «Ак Барсом»), а обыгрывал всё больше середняков да аутсайдеров. Дважды пострадал «Нефтехимик» (2:1 и 5:2), один раз — «Торпедо» (6:4).
Стоит выделить разве что победу над «Локомотивом» (4:2), там удалось показать действительно симпатичный хоккей. В остальных случаях подопечные Валерия Брагина играли на уровне первой половины сентября: местами классно, местами слабо. За счёт индивидуального мастерства и слабых соперников этого хватало для набора очков.
Букмекеры не видят фаворита, выставляя практически равные котировки. Это немного удивляет, ведь в четырёх предыдущих официальных матчах «ястребы» добыли три победы и один раз уступили в овертайме. П1 с нулевой форой за 1.90 смотрится вполне неплохо, альтернатива — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.
В нынешнем сезоне соперники уже пересекались. В августе «Авангард» обыграл СКА в решающем матче турнира памяти Николая Пучкова в Санкт-Петербурге со счётом 3:1, став в итоге его победителем. Омичи сейчас очень хороши, а поражение от «Салавата» наверняка взбодрит хоккеистов.
Однако остаётся и вариант попроще. Букмекеры совсем не ждут голов, что несколько удивляет. На тотал больше 4 шайбы дают крепкий коэффициент 1.75, хотя СКА достигал отметки в четырёх предыдущих поединках, а в трёх случаях с запасом преодолевал её. «Авангард» тоже не стесняется: 8:2 с «Амуром», 4:0 с «Металлургом», 2:3 с «СЮ».
Линии атаки у соперников в полнейшем порядке, стартовали обе команды хорошо и никакого дополнительного давления не ощущают, да и вообще в начале сезона жаться к воротам особого смысла нет. Может, града голов мы и не увидим, но четыре-пять шайб хоккеисты наверняка сообразят.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября 2020 года
Букмекеры дают крепкий коэффициент 1.75 на тотал больше 4 шайбы. СКА достиг этой отметки в четырёх предыдущих матчах (в трёх пробил с запасом), а «Авангард» — в трёх (в двух пробил). Проблем с созиданием и голами у соперников нет, а на старте сезона можно сыграть посмелее. Думается, четыре-пять шайб соперники оформят.
Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.75.
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