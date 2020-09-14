«Авангард» — СКА. Прогноз: Валерий Брагин и Боб Хартли не станут тратить время впустую

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех СКА идёт за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — СКА (15.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Балашихе «Авангард» будет выяснять отношения со СКА из Санкт-Петербурга. Естественно, это главное событие игрового дня в КХЛ, ведь соперники лидируют в своих конференциях.

«Авангард» набрал восемь очков в пяти матчах. Стартовал с четырёх побед в основное время с общим счётом 15:3, досталось «Сибири» (1:0), московскому «Динамо» (2:1), «Амуру» (8:2) и «Металлургу» (4:0). А вот накануне уступил в Уфе, причём по делу (2:3). Винить можно только себя, прижать соперника удалось лишь в третьем периоде.

Омичи пропустили в первой же смене, что явно выбило их из колеи. После 11 минут проигрывали уже две шайбы. Одну отыграли, но во втором периоде нахватали удалений и потратили много сил. Один раз «Салават Юлаев» лишнего реализовал. Сил хватило только на одну шайбу в заключительной 20-минутке.

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СКА начал ещё удачнее — девять очков из десяти возможных. Справедливости ради, единственное поражение он потерпел от топ-клуба (2:3 ОТ с «Ак Барсом»), а обыгрывал всё больше середняков да аутсайдеров. Дважды пострадал «Нефтехимик» (2:1 и 5:2), один раз — «Торпедо» (6:4).

Стоит выделить разве что победу над «Локомотивом» (4:2), там удалось показать действительно симпатичный хоккей. В остальных случаях подопечные Валерия Брагина играли на уровне первой половины сентября: местами классно, местами слабо. За счёт индивидуального мастерства и слабых соперников этого хватало для набора очков.

Букмекеры не видят фаворита, выставляя практически равные котировки. Это немного удивляет, ведь в четырёх предыдущих официальных матчах «ястребы» добыли три победы и один раз уступили в овертайме. П1 с нулевой форой за 1.90 смотрится вполне неплохо, альтернатива — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.

«Дуйсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Витсель и Джан помогут зайти коэффициенту 2.60 Итоговый успех дортмундцев вопросов не вызывает. Попробуем рискнуть.

В нынешнем сезоне соперники уже пересекались. В августе «Авангард» обыграл СКА в решающем матче турнира памяти Николая Пучкова в Санкт-Петербурге со счётом 3:1, став в итоге его победителем. Омичи сейчас очень хороши, а поражение от «Салавата» наверняка взбодрит хоккеистов.

Однако остаётся и вариант попроще. Букмекеры совсем не ждут голов, что несколько удивляет. На тотал больше 4 шайбы дают крепкий коэффициент 1.75, хотя СКА достигал отметки в четырёх предыдущих поединках, а в трёх случаях с запасом преодолевал её. «Авангард» тоже не стесняется: 8:2 с «Амуром», 4:0 с «Металлургом», 2:3 с «СЮ».

Линии атаки у соперников в полнейшем порядке, стартовали обе команды хорошо и никакого дополнительного давления не ощущают, да и вообще в начале сезона жаться к воротам особого смысла нет. Может, града голов мы и не увидим, но четыре-пять шайб хоккеисты наверняка сообразят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — СКА 15 сентября 2020 года

Букмекеры дают крепкий коэффициент 1.75 на тотал больше 4 шайбы. СКА достиг этой отметки в четырёх предыдущих матчах (в трёх пробил с запасом), а «Авангард» — в трёх (в двух пробил). Проблем с созиданием и голами у соперников нет, а на старте сезона можно сыграть посмелее. Думается, четыре-пять шайб соперники оформят.

Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.75.