«Бёрнли» — «Шеффилд». Прогноз: никаких голов и веселья. Только защита и дисциплина

17 сентября состоится матч 2-го тура раунда Кубка английской лиги «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Бёрнли» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Шеффилда» оценивается букмекерами коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Бёрнли» — «Шеффилд» 17 сентября

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Бёрнли» — «Шеффилд» 17 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Анализ и прогноз матча Кубка лиги «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» (17.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, а 12 сентября стартовала английская Премьер-лига. Пришло время Кубка лиги. Матчи второго раунда начались ещё 15 сентября. На четверг, 17 сентября, запланированы три поединка. Самый ранний из них стартует в 19:30 мск.



В Бёрнли местный одноимённый клуб на стадионе «Терф Мур» будет выяснять отношения с «Шеффилд Юнайтед». Хозяева пропустили первый тур АПЛ, поскольку календарь подкинул в соперники «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы дошли до полуфинала Лиги Европы и получили от руководства лиги отдых наряду с «Манчестер Сити».



А вот «Шеффилд Юнайтед» уже провёл первый официальный матч. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. По всем статьям уступили в родных стенах крепкому «Вулверхэмптону» со счётом 0:2. Пропустили два мяча уже к исходу шестой минуты, а «волки» редко позволяют кому-то отыграть такую фору.

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«Клинкам» пришлось забирать мяч и пытаться придумать что-то в позиционном нападении, но козыри у коллектива всё же абсолютно другие. Стандартов было огромное количество (одних угловых 12 штук), дальних ударов и навесов — тоже. А вот непосредственно остроты категорически не хватало.



В итоге подопечные Нуну Эшпириту Санту спокойно засушили игру и довели дело до победы, позволив оппоненту создать всего парочку реальных моментов. Теперь надо переключаться на Кубок английской лиги. В минувшем розыгрыше турнира обе команды быстро устранились, что довольно часто бывает с середняками АПЛ.



«Бёрнли» вылетел во втором раунде (не попавшие в еврокубки клубы АПЛ стартуют с него), а «Шеффилд Юнайтед» добрался до третьего, где на своём поле проиграл несчастному «Сандерленду» (0:1). Насколько Кубок лиги нужен командам теперь, непонятно. Скорее всего, без ротации тут не обойдётся.

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Сезон только начинается, игроки набирают кондиции, а впереди непростые выезды. «Кларетные» уже 20 сентября наведаются в Лестер, а «клинки» на следующий день отправятся в Бирмингем в гости к «Астон Вилле». Думается, выпрыгивать из штанов в Кубке лиги никто не станет.



Потому мы бы отталкивались от низа, благо что обе команды прежде всего ставят на надёжную оборону. Варианта два: классический тотал меньше 2.5 гола за 1.80 и «обе забьют — нет» за 1.98. Нам больше нравится первый вариант, поскольку ничья 1:1 тут вполне вероятна. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Бёрнли» — «Шеффилд» 17 сентября 2020 года

В прошлом году соперники покинули Кубок английской лиги очень быстро. Видимо, расклад не поменялся и особой ставки на этот турнир они делать не будут, благо что впереди непростые выезды. Выпрыгивать из штанов ради прохода в следующий раунд команды вряд ли станут. Ждём невысоких скоростей и скромной результативности.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.