«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Метсола дадут жару в «зелёном дерби» КХЛ

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Салавата» идёт за 3.80.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават» 17 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (17.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Разумеется, всё внимание будет приковано к Казани, где состоится первое «зелёное дерби» сезона. Местный «Ак Барс» сразится на «Татнефть-Арене» с «Салаватом Юлаевым», начало — в 19:00 мск.
Команды уже успели пересечься, но было это на предсезонном Кубке чемпионов КХЛ. Та встреча уже ничего не решала: «барсы» обеспечили себе попадание в финал, а уфимцы при любых раскладах отправлялись играть за третье место. Это не помешало выдать шоу: хозяева льда отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов (4:3 Б).
Соперники вкатились в регулярный чемпионат вполне успешно. На дворе уже вторая половина сентября, а они имеют всего по одному поражению. Правда, у подопечных Томи Лямся на один матч больше. Единственная осечка случилась со «Спартаком» (3:5), хотя ничего страшного там не произошло.
Во-первых, в Москве завершалась выездная серия, хоккеисты проводили четвёртый гостевой поединок за семь суток. Сил и свежести, конечно, не хватало. Во-вторых, основному вратарю Юхе Метсоле предоставили отдых, а Владислав Сучахев действовал не лучшим образом. В остальных пяти случаях непременно одерживались победное в основное время.
Больше того — всякий раз «СЮ» забивал по три-четыре шайбы. А накануне вообще разнёс на своём льду крепкое «Торпедо» со счётом 6:2. Игра оказалась сделана к концу второго периода, что позволило поберечь силы. А Теэму Хартикайнен умудрился набрать пять очков, добавив к двум голам три передачи.
Тем удивительнее, что букмекеры вообще не сомневаются в победе хозяев. «Ак Барс», конечно, хорош. Но пока скорее по результатам, чем по качеству хоккея. Единственное поражение от «Витязя» получилось заслуженным (0:4), а оба матча с топ-соперниками обернулись натужными победами за пределами основного времени. 3:2 ОТ с ЦСКА и 3:2 ОТ со СКА.
Две предыдущие встречи — 5:4 с минским «Динамо» и 4:0 с «Сочи». При этом «зубры» смотрелись даже лучше (сказалась разница в уровне исполнителей и действия вратарей), а «леопарды» откровенно скромным составом превзошли фаворита в первом периоде. В общем, пока подопечные Дмитрия Квартальнова далеки от оптимального состояния.
Понятно, что со столь принципиальным соперником мотивация и концентрация будут совсем другими. Шансы хозяев, пожалуй, действительно чуть выше, но оценивать уфимцев на уровне середнячка КХЛ точно не стоит. Разгром «Торпедо» добавил уверенности, а главное — третий период превратился в формальность, то есть удалось сэкономить силы.
Пожалуй, П2 с форой (+1) за 1.78 смотрится замечательно. Дело в том, что «Ак Барс» не выигрывает «зелёное дерби» с разницей более чем в одну шайбу на протяжении семи матчей. То есть «СЮ» соседа так просто не отпустит. Вариант попроще — ИТМ 3 шайбы казанцев за 1.74. Вот уже девять очных встреч «барсы» не могут пробить эту планку.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «СЮ» 17 сентября 2020 года
Шансы казанцев действительно выше, но перекос в линии кажется чрезмерным. Результаты у хозяев в порядке, а вот качество хоккея оставляет желать лучше. Уфимцы сейчас в ударе и заклятого соперника так просто не отпустят. Возьмём ИТМ 3 гола «Ак Барса» за 1.74. Команде не удаётся преодолеть эту планку на протяжении девяти очных встреч.
Ставка: ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 1.74.
- 16 сентября 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
00:03
- 15 сентября 2020
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:40