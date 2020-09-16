«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Метсола дадут жару в «зелёном дерби» КХЛ

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Салавата» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават» 17 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (17.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Разумеется, всё внимание будет приковано к Казани, где состоится первое «зелёное дерби» сезона. Местный «Ак Барс» сразится на «Татнефть-Арене» с «Салаватом Юлаевым», начало — в 19:00 мск.

Команды уже успели пересечься, но было это на предсезонном Кубке чемпионов КХЛ. Та встреча уже ничего не решала: «барсы» обеспечили себе попадание в финал, а уфимцы при любых раскладах отправлялись играть за третье место. Это не помешало выдать шоу: хозяева льда отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов (4:3 Б).

Соперники вкатились в регулярный чемпионат вполне успешно. На дворе уже вторая половина сентября, а они имеют всего по одному поражению. Правда, у подопечных Томи Лямся на один матч больше. Единственная осечка случилась со «Спартаком» (3:5), хотя ничего страшного там не произошло.

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Во-первых, в Москве завершалась выездная серия, хоккеисты проводили четвёртый гостевой поединок за семь суток. Сил и свежести, конечно, не хватало. Во-вторых, основному вратарю Юхе Метсоле предоставили отдых, а Владислав Сучахев действовал не лучшим образом. В остальных пяти случаях непременно одерживались победное в основное время.

Больше того — всякий раз «СЮ» забивал по три-четыре шайбы. А накануне вообще разнёс на своём льду крепкое «Торпедо» со счётом 6:2. Игра оказалась сделана к концу второго периода, что позволило поберечь силы. А Теэму Хартикайнен умудрился набрать пять очков, добавив к двум голам три передачи.

Тем удивительнее, что букмекеры вообще не сомневаются в победе хозяев. «Ак Барс», конечно, хорош. Но пока скорее по результатам, чем по качеству хоккея. Единственное поражение от «Витязя» получилось заслуженным (0:4), а оба матча с топ-соперниками обернулись натужными победами за пределами основного времени. 3:2 ОТ с ЦСКА и 3:2 ОТ со СКА.

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Две предыдущие встречи — 5:4 с минским «Динамо» и 4:0 с «Сочи». При этом «зубры» смотрелись даже лучше (сказалась разница в уровне исполнителей и действия вратарей), а «леопарды» откровенно скромным составом превзошли фаворита в первом периоде. В общем, пока подопечные Дмитрия Квартальнова далеки от оптимального состояния.

Понятно, что со столь принципиальным соперником мотивация и концентрация будут совсем другими. Шансы хозяев, пожалуй, действительно чуть выше, но оценивать уфимцев на уровне середнячка КХЛ точно не стоит. Разгром «Торпедо» добавил уверенности, а главное — третий период превратился в формальность, то есть удалось сэкономить силы.

Пожалуй, П2 с форой (+1) за 1.78 смотрится замечательно. Дело в том, что «Ак Барс» не выигрывает «зелёное дерби» с разницей более чем в одну шайбу на протяжении семи матчей. То есть «СЮ» соседа так просто не отпустит. Вариант попроще — ИТМ 3 шайбы казанцев за 1.74. Вот уже девять очных встреч «барсы» не могут пробить эту планку.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «СЮ» 17 сентября 2020 года

Шансы казанцев действительно выше, но перекос в линии кажется чрезмерным. Результаты у хозяев в порядке, а вот качество хоккея оставляет желать лучше. Уфимцы сейчас в ударе и заклятого соперника так просто не отпустят. Возьмём ИТМ 3 гола «Ак Барса» за 1.74. Команде не удаётся преодолеть эту планку на протяжении девяти очных встреч.

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 1.74.