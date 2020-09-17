Серроне — Прайс. Прогноз на бой UFC: жертва Фергюсона и Макгрегора подарит шикарный бой

Бой Дональд Серроне — Нико Прайс запланирован на 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 5:00 мск. Букмекеры считают фаворитом Прайса: поставить на победу Нико можно с коэффициентом 1.66, успех Серроне идёт за 2.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Серроне — Прайс (20.09.2020)

UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные в Лас-Вегасе состоится очередной ивент. Кард для неномерного мероприятия более чем достойный. В октагон снова выйдет шумный Хамзат Чимаев, а главным событием станет битва Колби Ковингтона и Тайрона Вудли.

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В полусреднем весе сразятся Дональд Серроне и Нико Прайс. Существует серьёзная вероятность, что именно этот поединок окажется самым ярким и бодрым. Между соперниками серьёзная разница в возрасте и уровне известности, но кое-что их всё же роднит. Речь о любви к настоящим зарубам.



Серроне — живая легенда UFC, который никогда не уклонялся от опасных соперников и всегда лез напролом. Это видно даже по его рекорду: 51 бой, 36 побед и 15 поражений. Статистика так себе, но дело тут в уровне оппозиции. Ковбой готов к любому вызову и всегда не прочь устроить шоу. За это его и любят.



Понятно, что он уже не тот. 37 лет, пик карьеры остался позади, закат всё ближе. Сейчас американец идёт на серии из четырёх поражений. Но просто взгляните на имена соперников — Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, Конор Макгрегор и Энтони Петтис. Никаких проходных имён и пассажиров, только серьёзные ребята.

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С Фергюсоном и Гэтжи всё закончилось техническими нокаутами, Макгрегор забил ветерана руками за 40 секунд. А в мае 2020 года Ковбой выдал классный бой с Петтисом, который продлился все три раунда. Получилось настоящее рубилово, Серроне не смутил даже тычок в глаз в заключительном отрезке.



Спустя четыре месяца неутомимый спортсмен снова вышел в октагон. Соперник подобран со вкусом. Нико Прайсу всего 30 лет, он уже долгое время чередует победы с поражениями. Широкому кругу незнаком, а вот любители UFC его прекрасно знают. Причины те же — яркий стиль и характер.



Скажем, в мае Прайс проиграл Висенте Луке: получил нокдаун в третьем раунде после левого хука, врач запретил продолжать, хотя сам американец очень этого хотел. На лицо Нико по завершении поединка было больно смотреть. И ничего — спустя четыре месяца он вновь выйдет в октагон.

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Вопрос о фаворите остаётся открытым: оба бойца потерпели последние поражения совсем недавно, причём весьма брутальные. Зато без нокаута тут явно не обойдётся. Оба атлета любят стойку, не лезут в партер и готовы осыпать соперника ударами до тех пор, пока кто-то не упадёт на пол.



Правда, букмекеры это прекрасно понимают. На досрочное завершение дают всего 1.33. В принципе, для экспресса вполне подойдёт. Если хотите поднять коэффициент, придётся рисковать. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 раунда за 1.87 и ставкой “бой завершится в третьем раунде” за 5.75.



Логика простая: дебют наверняка получится аккуратным, поскольку колотушка с обеих сторон мощная и немного аккуратности не повредит. Вероятность быстрого нокаута кажется невысокой, всё же оба вполне неплохо держат удар. Скорее всего, жара начнётся ближе к концу первого раунда, а во втором-третьем всё закончится.

Прогноз на бой UFC Дональд Ковбой Серроне — Нико Прайс 20 сентября 2020 года

Оба бойца предпочитают стойку и отличаются зрелищными стилями. Они выбрасывают огромное количество ударов и не стесняются пропускать в ответ, так что до решения судей вряд ли дойдёт. В то же время быстрого завершения не ждём: оба неплохо держат удар и обладают настоящим характером.



Ставка: бой закончится в третьем раунде за 5.75.