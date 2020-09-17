Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт. Прогноз на бой: шумный швед из Чечни поставит UFC на уши

Бой Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в средней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 5:00 мск. Букмекеры считают фаворитом Чимаева: поставить на победу Хамзата можно с коэффициентом 1.26, успех Миршерта идёт за 4.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 49.0.

Прогноз и анализ боя UFC Чимаев — Миршерт (20.09.2020)

UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные в Лас-Вегасе состоится очередной ивент. Кард для неномерного мероприятия более чем достойный. Главным событием станет битва Колби Ковингтона и Тайрона Вудли, а Дональд Серроне сразится с Нико Прайсом.

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Кроме того, в октагон снова выйдет шумный Хамзат Чимаев. Он дебютировал в UFC в середине июля, то есть всего два месяца назад. И уже проведёт третий бой. Первые два состоялись с разницей в 10 суток и завершились победами. Что самое главное — яркими и быстрыми.



Собственно, оба раза швед чеченского происхождения получил бонус за выступление вечера, что уже о многом говорит. Справедливости ради, соперники были откровенно скромные. Для начала в дебюте второго раунда задушил валлийца Джона Филлипса, а затем техническим нокаутом одолел Риса Макки из Северной Ирландии в середине первого раунда.



Чимаев дерётся бодро и зрелищно, совмещая хорошую вольную борьбу с классной стойкой. Удар в полном порядке — резкий и мощный. Техника на уровне, а главное — постоянное давление на соперника, при котором тот просто не может взять паузу и выдохнуть. Постоянная угроза тейкдауна плюс крепкий удар — опасное сочетание.

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Борз ведёт себя громко и задиристо, но это самый быстрый способ создать имя в UFC. Пока постоянный шум подкрепляется яркими победами — всё хорошо. Он был готов сразиться в третий раз ещё 15 августа на UFC 252, однако не сложилось. Разговоры о бое с Конором Макгрегором также закончились довольно быстро.



Любопытно посмотреть на Хамзата на фоне по-настоящему крепкого оппонента. Дэйна Уайт вроде как обещал ему в случае победы бой с бразильским ветераном Демианом Майей на «Бойцовском острове» в течение двух месяцев. Но для этого нужно разобраться с Джеральдом Миршертом.



Американец — классический середняк, хотя это уже интереснее, чем два предыдущих соперника. Он дебютировал в UFC ещё в 2016 году. В октагон выходит часто (три-четыре боя за год), но ни на что серьёзное не претендует. Достаточно сказать, что в шести предыдущих поединках потерпел четыре поражения, два из них — в первом раунде.

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Чимаев смотрится интереснее и разнообразнее. Неудивительно, что на его победу букмекеры дают скромный коэффициент 1.26, который сгодится в лучшем случае для экспресса. Основная задача — победить максимально ярко и красиво, а потом вдоволь пошуметь в прессе. Словом, заявить о себе и поднять собственные акции.



Потому доводить дело до решения судей Хамзат точно не намерен. Благо что все восемь предыдущих побед он одержал досрочно. На П1 в 1-2 раунде дают крепкий коэффициент 1.67, вариант посмелее — П1 нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 2.84.

Прогноз на бой UFC Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт 20 сентября 2020 года

Чимаев успел заявить о себе двумя яркими победами и большим количеством шума. Предыдущие соперники были так себе, да и Миршерт особого интереса не представляет. Задача Хамзата — добыть максимально яркую и эффектную победу, поднять свои акции и получить оппонента посерьёзнее. Ждём быстрого успеха шведа из Чечни.



Ставка: победа Чимаева в первом-втором раунде за 1.67.