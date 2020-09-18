ЦСКА — «Металлург». Прогноз: Никитин, Голдобин и Окулов не дадут Мозякину доехать до ворот

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.57, успех «Металлурга» идёт за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 19 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг 19 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 15.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск (19.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа субботы, 19 сентября, довольно скромная. Запланированы всего три матча. В 17:00 в Москве местный ЦСКА начнёт выяснять отношения с «Металлургом».

Разумеется, это центральная игра дня. Соперники потерпели всего по одному поражению и находятся наверху турнирной таблицы, хотя разница всё же ощутима. У красно-синих всё хорошо: на тоненького проиграли «Ак Барсу» Кубок открытия (2:3 ОТ), после чего выдали серию из пяти побед.

Любопытно, что во всех случаях пропускали строго по одной шайбе — ни больше, ни меньше. Сперва на своём льду обставили «Сочи» и «Барыс» с одинаковым счётом 3:1, а дальше настал черёд дальнего выездного турне. Правда, усечённого, ведь «Адмирал» нынешний розыгрыш КХЛ пропускает.

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Получилось прекрасно — быстрый и уверенный разгром «Амура» (5:1), а также две трудовые победы над оппонентами покрепче (по 2:1 Б с «Сибирью» и «Барысом»). В деле проверили молодёжь, а 18-летний вратарь Всеволод Скотников дебютировал на высшем уровне, отразив 20 бросков в Хабаровске.

Проблем с физической готовностью возникнуть не должно. Битва в Нур-Султане состоялась ещё 14 сентября, после чего хоккеисты получили четыре полных дня на восстановление и подготовку. Соперник крепкий, но посильный. «Металлург» набрал 10 очков в шести встречах, хотя по качеству хоккея не впечатлил.

Успехи в первую очередь связаны с календарём. Дважды обыграли «Сочи» (6:0 и 1:0 Б), по разу досталось «Куньлуню» (2:1), «Амуру» (3:1) и «Торпедо» (3:1). Сплошь середняки и аутсайдеры, да ещё и с кадровыми проблемами: у кого-то усечённый состав из-за коронавируса, кто-то поздно начал подготовку и проседает ближе к концовке.

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Единственный матч с топ-клубом «лисы» проиграли со свистом — 0:4 от «Авангарда» в родных стенах. И это ещё Юхо Олкинуора выручал. Интрига умерла очень быстро: к исходу 28-й минуты разница в счёте достигла трёх шайб, после чего омичи ослабили хватку и спокойно довели дело до логического завершения.

Также напрягает статистика противостояния. За последние два года соперники пересеклись четыре раза. Во всех случаях ЦСКА победил без лишних эффектов, но в основное время. 3:2, 3:1, 3:0 и 2:1. Думается, что-то подобное будет и на этот раз. Мы бы выбирали между ИТМ 1.5 гола «Металлурга» и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.66.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 19 сентября 2020 года

«Металлург» одержал пять побед в шести матчах, но добыты они были сплошь над середняками и аутсайдерами при средненьком качестве хоккея. Единственному топ-клубу «лисы» проиграли вдрызг (0:4 дома с «Авангардом»), а в четырёх предыдущих очных встречах с ЦСКА не набрали ни единого очка. Думается, отдохнувшие «армейцы» задушат подопечных Ильи Воробьёва.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Металлурга» за 1.66.