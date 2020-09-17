«Бавария» — «Шальке». Прогноз: победа в Лиге чемпионов вдохновит Левандовского и Нойера

18 сентября «Бавария» примет «Шальке» в матче 1-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 24.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Шальке» (18.09.2020)

В немецкой Бундеслиге стартует новый сезон. Болельщики на трибунах тоже будут! Да, местные боссы после длительных обсуждений и консультация с властями всё же решились заполнить стадионы зрителями, но пока на некоторый процент от общего числа мест. На данный момент власти рекомендуют заполнить арены на 20%.

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Однако и здесь не всё так просто. Это правило действует лишь для тех регионов, где за семь дней перед игрой количество заболевших на 100 000 человек не будет превышать 35 случаев. В случае с Мюнхеном эта цифра была в районе 40, а потому не всё так здорово. Матч-открытие сезона между мюнхенской «Баварией» и «Шальке» на «Альянц-Арене», скорее всего, пройдёт без болельщиков на трибунах. Начало встречи запланировано на 21:30 мск.



Впрочем, плохие новости для баварцев на этом не заканчиваются. Герой финала Лиги чемпионов и автор победного и единственного гола в ворота «ПСЖ» Кингсли Коман отправился на карантин из-за коронавируса. Ну а в остальном, вероятно, стоит ждать близкий к оптимальному состав.



Мюнхенцы в прошлом сезоне показали всему миру свою феноменальную подготовку. После смены тренера они смогли резко добавить и абсолютно заслуженно выиграть Бундеслигу с Кубком Германии. А на десерт подняли над головой «ушастый» кубок победителя Лиги чемпионов. Попутно увековечив цифры 8:2.

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Сейчас лица в составе по большей части те же, а у руля тот же Ханси Флик. Клуб уже практически наверняка покинет Тьяго, который согласовал контракт с «Ливерпулем». В руководстве это подтвердили. Однако в последнее время он играл за мюнхенцев не так часто, так что сильно на результатах это едва ли скажется.



Зато теперь сможет выступать Лерой Зане, который оправился от тяжёлой травмы и непременно добавит остроты на флангах своим движением и обводками. Словом, гельзенкирхенцам будет очень тяжело рассчитывать на очки в стартовом туре.



«Шальке» в прошлом сезоне Бундеслиги откровенно завалил вторую половину, хотя долгое время шёл среди лидеров. Сказались частые травмы игроков. И если после первого круга команда чуть ли не являлась одним из претендентов на чемпионство, то за 17 туров второго круга она добыла всего лишь одну победу.

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Отправной точкой стало кошмарное поражение как раз-таки от «Баварии». Тогда «горняки» тоже приехали в Мюнхен и уступили со счётом 0:5. После этого они смогли набрать только шесть очков за 15 игр, потерпев 11 поражений. Жуть.



Большинство игроков основы с тех пор залечило болячки и готовы помогать клубу. Была взята группа молодых футболистов из молодёжки, удалось совершить парочку трансферов. Однако пропасть в уровне индивидуального мастерства никуда не делась.



Дело в том, что история противостояний «Шальке» с «Баварией» в последнее время остаётся за мюнхенцами с космическим перевесом. За 10 предыдущих игр баварцы добыли девять побед, семь из которых всухую. На наш взгляд, стоит ожидать того же и сейчас. Мы бы проверили П1 всухую за коэффициент 1.99. Подопечные Флика очень мощны, брать время на раскачку — не в их правилах.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» 19 сентября

Мюнхенская «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика показала миру свою силу во всей красе, оформив требл. Чемпионат Германии, Кубок страны, а также Лига чемпионов. «Шальке» во второй половине прошлого сезона играл очень слабо, проигрывая всем подряд. На наш взгляд, сейчас у «горняков» шансов тоже не будет. Статистика личных встреч с нами согласна.



Ставка: победа «Баварии» всухую за 1.99.