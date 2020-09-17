«Бавария» — «Шальке». Прогноз: победа в Лиге чемпионов вдохновит Левандовского и Нойера

18 сентября «Бавария» примет «Шальке» в матче 1-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 24.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.50.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке»
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Шальке» (18.09.2020)
В немецкой Бундеслиге стартует новый сезон. Болельщики на трибунах тоже будут! Да, местные боссы после длительных обсуждений и консультация с властями всё же решились заполнить стадионы зрителями, но пока на некоторый процент от общего числа мест. На данный момент власти рекомендуют заполнить арены на 20%.
Однако и здесь не всё так просто. Это правило действует лишь для тех регионов, где за семь дней перед игрой количество заболевших на 100 000 человек не будет превышать 35 случаев. В случае с Мюнхеном эта цифра была в районе 40, а потому не всё так здорово. Матч-открытие сезона между мюнхенской «Баварией» и «Шальке» на «Альянц-Арене», скорее всего, пройдёт без болельщиков на трибунах. Начало встречи запланировано на 21:30 мск.
Впрочем, плохие новости для баварцев на этом не заканчиваются. Герой финала Лиги чемпионов и автор победного и единственного гола в ворота «ПСЖ» Кингсли Коман отправился на карантин из-за коронавируса. Ну а в остальном, вероятно, стоит ждать близкий к оптимальному состав.
Мюнхенцы в прошлом сезоне показали всему миру свою феноменальную подготовку. После смены тренера они смогли резко добавить и абсолютно заслуженно выиграть Бундеслигу с Кубком Германии. А на десерт подняли над головой «ушастый» кубок победителя Лиги чемпионов. Попутно увековечив цифры 8:2.
Сейчас лица в составе по большей части те же, а у руля тот же Ханси Флик. Клуб уже практически наверняка покинет Тьяго, который согласовал контракт с «Ливерпулем». В руководстве это подтвердили. Однако в последнее время он играл за мюнхенцев не так часто, так что сильно на результатах это едва ли скажется.
Зато теперь сможет выступать Лерой Зане, который оправился от тяжёлой травмы и непременно добавит остроты на флангах своим движением и обводками. Словом, гельзенкирхенцам будет очень тяжело рассчитывать на очки в стартовом туре.
«Шальке» в прошлом сезоне Бундеслиги откровенно завалил вторую половину, хотя долгое время шёл среди лидеров. Сказались частые травмы игроков. И если после первого круга команда чуть ли не являлась одним из претендентов на чемпионство, то за 17 туров второго круга она добыла всего лишь одну победу.
Отправной точкой стало кошмарное поражение как раз-таки от «Баварии». Тогда «горняки» тоже приехали в Мюнхен и уступили со счётом 0:5. После этого они смогли набрать только шесть очков за 15 игр, потерпев 11 поражений. Жуть.
Большинство игроков основы с тех пор залечило болячки и готовы помогать клубу. Была взята группа молодых футболистов из молодёжки, удалось совершить парочку трансферов. Однако пропасть в уровне индивидуального мастерства никуда не делась.
Дело в том, что история противостояний «Шальке» с «Баварией» в последнее время остаётся за мюнхенцами с космическим перевесом. За 10 предыдущих игр баварцы добыли девять побед, семь из которых всухую. На наш взгляд, стоит ожидать того же и сейчас. Мы бы проверили П1 всухую за коэффициент 1.99. Подопечные Флика очень мощны, брать время на раскачку — не в их правилах.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» 19 сентября
Мюнхенская «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика показала миру свою силу во всей красе, оформив требл. Чемпионат Германии, Кубок страны, а также Лига чемпионов. «Шальке» во второй половине прошлого сезона играл очень слабо, проигрывая всем подряд. На наш взгляд, сейчас у «горняков» шансов тоже не будет. Статистика личных встреч с нами согласна.
Ставка: победа «Баварии» всухую за 1.99.
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