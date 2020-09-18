«Сельта» — «Валенсия». Прогноз: Черышев, Мангала и Гедеш вновь порадуют Хави Грасию

Экс-наставник «Рубина» начал с победы в дерби, а теперь отправится в Виго.

19 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Валенсия». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Валенсия»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Валенсия» 19 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Примеры «Сельта» — «Валенсия» (19.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

«Краснодар» — «Химки». Прогноз: Берг и Сафонов добудут победу перед Лигой чемпионов В атаке подопечные Мурада Мусаева пока не блещут, зато пропускают мало.

Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, пока приходится обходиться без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

Программа второго тура Ла Лиги стартует 19 сентября тремя матчами. Самый поздний из них начнётся в 22:00 мск в Виго, где местная «Сельта» на стадионе «Балаидос» будет выяснять отношения с «Валенсией». Первый тур сложился для соперников удачно, теперь они попробуют развить успех.

«Кельты» на выезде разошлись миром с неуступчивым «Эйбаром» (0:0). Игра получилась вялой и скучной: всего четыре удара в створ ворот и шесть угловых на двоих. «Оружейники» не создали ровным счётом ничего, а гости имели пару неплохих моментов, но не более того.

Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт. Прогноз на бой: шумный швед из Чечни поставит UFC на уши Чимаев проведёт третий бой за два месяца. Предыдущие закончились быстро.

«Валенсия» тем временем в родных стенах одержала победу в дерби с «Леванте» (4:2). Несмотря на счёт, по факту «летучие мыши» скорее отскочили. Гости дважды выходили вперёд и смотрелись интереснее, однако Хауме Доменек много выручал, а после середины второго тайма у «лягушек» кончились батарейки.

Дебют бывшего главного тренера «Рубина» Хави Грасии получился успешным, его замены сработали. Спустя четыре минуты после появления на поле Денис Черышев отдал голевую передачу, а Ману Вальехо забил. В компенсированное время Вальехо оформил дубль. Тем не менее работы предстоит много.

Бардак в клубе никуда не делся: продали сразу нескольких важнейших футболистов, финансовые проблемы также сохраняются. Тем не менее даже сейчас по подбору исполнителей «летучие мыши» смотрятся предпочтительнее. Статистика очных встреч тоже в порядке: в семи предыдущих случаях «кельты» оказались сильнее лишь однажды.

Колби Ковингтон — Тайрон Вудли. Прогноз на бой UFC: Хаос приблизит реванш с Камару Усманом Бывший чемпион потерпел два поражения подряд и приближается к завершению карьеры.

На стороне подопечных Оскара Гарсии разве что своё поле, но без зрителей его влияние не столь велико. Потому логичнее отталкиваться от гостей. Можно не мудрить и взять классическую ставку Х2, букмекеры дают на неё вполне съедобный коэффициент 1.70. Но есть и пара вариантов посмелее.

Прежде всего — ИТБ 1 гола «Валенсии» за 1.94. В обороне у подопечных Хави Грасии пока всё плохо, зато впереди имеется сразу нескольких ярких исполнителей, которые способны создать забитый мяч из ничего. Охотники за большими кэфами могут рассмотреть П2 с нулевой форой за 2.39, в случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Валенсия» 19 сентября 2020 года

«Валенсия» испытывает серьёзные проблемы, но по уровню состава превосходит «Сельту» даже после ухода ряда важных футболистов. Клуб из Виго практически не играл контрольные матчи перед сезоном, а в первом туре скатал унылые нули с «Эйбаром». Пожалуй, П2 с нулевой форой за 2.39 выглядит шикарно. Потенциальный выигрыш хорош, а в случае ничейного исхода произойдёт возврат.

Ставка: победа «Валенсии» с нулевой форой за 2.39.