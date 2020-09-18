«Сельта» — «Валенсия». Прогноз: Черышев, Мангала и Гедеш вновь порадуют Хави Грасию

19 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Валенсия». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 3.34.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Валенсия»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Валенсия» 19 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.
Анализ и прогноз матча 2-го тура Примеры «Сельта» — «Валенсия» (19.09.2020)
Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.
Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, пока приходится обходиться без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.
Программа второго тура Ла Лиги стартует 19 сентября тремя матчами. Самый поздний из них начнётся в 22:00 мск в Виго, где местная «Сельта» на стадионе «Балаидос» будет выяснять отношения с «Валенсией». Первый тур сложился для соперников удачно, теперь они попробуют развить успех.
«Кельты» на выезде разошлись миром с неуступчивым «Эйбаром» (0:0). Игра получилась вялой и скучной: всего четыре удара в створ ворот и шесть угловых на двоих. «Оружейники» не создали ровным счётом ничего, а гости имели пару неплохих моментов, но не более того.
«Валенсия» тем временем в родных стенах одержала победу в дерби с «Леванте» (4:2). Несмотря на счёт, по факту «летучие мыши» скорее отскочили. Гости дважды выходили вперёд и смотрелись интереснее, однако Хауме Доменек много выручал, а после середины второго тайма у «лягушек» кончились батарейки.
Дебют бывшего главного тренера «Рубина» Хави Грасии получился успешным, его замены сработали. Спустя четыре минуты после появления на поле Денис Черышев отдал голевую передачу, а Ману Вальехо забил. В компенсированное время Вальехо оформил дубль. Тем не менее работы предстоит много.
Бардак в клубе никуда не делся: продали сразу нескольких важнейших футболистов, финансовые проблемы также сохраняются. Тем не менее даже сейчас по подбору исполнителей «летучие мыши» смотрятся предпочтительнее. Статистика очных встреч тоже в порядке: в семи предыдущих случаях «кельты» оказались сильнее лишь однажды.
На стороне подопечных Оскара Гарсии разве что своё поле, но без зрителей его влияние не столь велико. Потому логичнее отталкиваться от гостей. Можно не мудрить и взять классическую ставку Х2, букмекеры дают на неё вполне съедобный коэффициент 1.70. Но есть и пара вариантов посмелее.
Прежде всего — ИТБ 1 гола «Валенсии» за 1.94. В обороне у подопечных Хави Грасии пока всё плохо, зато впереди имеется сразу нескольких ярких исполнителей, которые способны создать забитый мяч из ничего. Охотники за большими кэфами могут рассмотреть П2 с нулевой форой за 2.39, в случае ничьей произойдёт возврат.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Валенсия» 19 сентября 2020 года
«Валенсия» испытывает серьёзные проблемы, но по уровню состава превосходит «Сельту» даже после ухода ряда важных футболистов. Клуб из Виго практически не играл контрольные матчи перед сезоном, а в первом туре скатал унылые нули с «Эйбаром». Пожалуй, П2 с нулевой форой за 2.39 выглядит шикарно. Потенциальный выигрыш хорош, а в случае ничейного исхода произойдёт возврат.
Ставка: победа «Валенсии» с нулевой форой за 2.39.
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