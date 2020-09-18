«Эвертон» — «Вест Бромвич». Прогноз: Анчелотти, Хамес и Динь не станут жалеть Ивановича

За 10 домашних игр в АПЛ при итальянском специалисте «ириски» проиграли лишь однажды.

19 сентября «Эвертон» примет «Вест Бромвич Альбион» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Бромвич»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Эвертон» — «Вест Бромвич» (19.09.2020)

В английской Премьер-лиге стартовал новый сезон. Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Теперь всё это позади, у клубов новые ожидания, задачи и амбиции. Первый тур уже отгремел, на носу – второй.

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Открыть программу второго тура чемпионата Англии предстоит четырьмя матчами 19 сентября. Среди прочих будут биться «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион». Встреча начнётся в 14:30 мск и пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



«Эвертон» начал новый сезон на мажорной ноте. Получилось в гостях обыграть крепкий «Тоттенхэм», хотя команды Жозе Моуринью традиционно хороши в стартовых турах. Встреча завершилась со счетом 1:0, но тут надо сказать, что гости могли забивать даже больше.



Неплохо себя показали новички команды. Абдулайе Дукуре и Маркес Аллан отыграли весь матч, а Хамес Родригес был заменён лишь в добавленное ко второму тайму время. А единственный гол забил молодой Калверт-Льюин. Видно, что команда окончательно притёрлась к Карло Анчелотти и будет бороться за еврокубки.

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А вот у «Вест Бромвича» не получилось с ходу зацепиться за очки. Правда, соперник был весьма грозен. «Дрозды» принимали на своём поле «Лестер Сити», который год назад до последнего боролся за попадание в зону Лиги чемпионов. И уступили со счётом 0:3, хотя всё же дали бой.



Получалось держаться до 56-й минуты. Однако потом гости забили, а «Альбион» просел. Пришлось идти вперёд и раскрываться, а с этим возникали проблемы даже на уровне Чемпионшипа. Хозяева не успевали за быстрыми атаками «лис» и привезли в итоге два пенальти. Джейми Варди был точен с точки в обоих случаях.



Теперь «Вест Брому» предстоит выезд к «Эвертону», только легче от этого вряд ли будет. Дело в том, что под руководством Карло Анчелотти «ириски» могут чудить в гостях, зато на своём поле показывают крайне привлекательный футбол. При итальянском специалисте в АПЛ они проиграли только в одном домашнем матче.

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При этом за всё 10 таких случаев только трижды забивалось больше трёх голов. А на таком фоне вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Букмекерские конторы дают за него сносный коэффициент 1.66. Недорого, зато надёжно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Вест Бромвич» 19 сентября

При Карло Анчелотти «Эвертон» проиграл только однажды на своём поле. «Вест Бромвич Альбион» в первом туре не показал ничего выразительного, так что ждать сенсации мы бы здесь не стали. Разница в уровне исполнителей заметная, плюс фактор своего поля.



Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.66.