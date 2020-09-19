«Ницца» — «ПСЖ». Прогноз: Ди Мария и Икарди разберутся с командой Виейра без Неймара

Состав у парижан далёк от оптимального, но преимущество в классе всё равно заметное.

20 сентября «Ницца» и «ПСЖ» сыграют в матче 4-го тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Ниццы» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ» 20 сентября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 20 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» (20.09.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

«Ренн» — «Монако». Прогноз: без Головина нет победы. Фабрегас и Бен-Йеддер не справятся У монегасков отличные стандарты, но центр обороны слабоват.

В конце августа стартовал новый сезон. «ПСЖ» и «Лион» присоединились уже после сентябрьского окна для сборных, поскольку получили дополнительный отдых в связи с участием в плей-офф Лиги чемпионов. Проблемы коронавирусом никуда не делись — несколько игр уже перенесли.

Программа четвёртого тура французской Лиги 1 продолжится 20 сентября семью матчами. Наиболее ранний из них стартует в 14:00 мск в Ницце, где местный одноимённый клуб на стадионе «Альянц Ривьера» будет выяснять отношения с «ПСЖ». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, вот только есть подвох.

Парижане всерьёз рисковали остаться без побед по итогам трёх туров. Они проиграли со счётом 0:1 «Лансу» и «Марселю», а в минувшую среду принимали скромный «Метц». И с огромным трудом набрали первые очки в сезоне. Остались в меньшинстве в середине второго тайма (Абду Диалло получил вторую жёлтую карточку), но продолжили атаковать.

«МЮ»—«Кристал Пэлас». Прогноз: Сульшер, де Хеа, Магуайр наломают дров на старте сезона АПЛ Купить нового защитника пока не получилось, Погба только вышел из карантина.

Аутсайдер не дотерпел совсем немножко. Единственный гол состоялся на 93-й минуте, отличился Юлиан Дракслер. Подопечные Томаса Тухеля ушли со дна турнирной таблицы чемпионата Франции, переместившись на 15-ю строчку. И теперь попробуют продолжить восхождение.

«Ницца» набрала шесть очков из девяти возможных. Задушила на выезде «Страсбург» (2:0, хотя игра шла практически без ворот), одержала волевую победу над «Лансом» (2:1, хотя по числу ударов новичок Лиги 1 превзошёл оппонента аж в четыре раза), а на десерт без шансов проиграла в гостях «Монпелье» (1:3, могло быть и хуже).

В общем, подопечным Патрика Виейра пока явно везёт. Список потерь у действующего чемпиона Франции впечатляет: точно не сыграют Неймар, Паредес, Курзава, Бернат и Диалло, под вопросом Мбаппе, Верратти и Керер. Впрочем, остальные игроки основы постепенно вернулись в строй, так что состав будет неплохим.

«Боруссия Д» — «Боруссия М». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель продлят невероятную серию Дортмундцы выиграли у «Боруссии М» 11 предыдущих очных встреч. С ума сойти.

Вопросы вызывает разве что левый фланг обороны, Митчел Баккер пока выпадает. В остальном ситуация нормальная: Кейлор Навас на месте, Маркиньос-Кимпембе-Флоренци в защите, в центре поля выйдут Дракслер, Гейе и Эррера, а впереди наверняка сыграют Ди Мария, Икарди и Сарабия.

Скамейка, конечно, будет смотреться сиротливо, но вообще даже имеющегося подбора исполнителей должно хватить для второй победы в сезоне. Созидает «ПСЖ» пока с заметным трудом, и всё же какой-никакой прогресс прослеживается. Потому будем отталкиваться от фаворита.

В пяти предыдущих очных встречах парижане набрали 13 из 15 возможных очков. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.73 и комбинированной ставкой Х2 + обе команды забьют за 2.28. С группой атаки у хозяев порядок — Каспер Дольберг, талантливый Амин Гуири. Плюс неплохие стандартные положения.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ» 20 сентября 2020 года

Состав парижан будет далёк от оптимального, но вообще основа всё равно выглядит заметно сильнее той, что есть у «Ниццы». Возможности усилить игру заменами будут ограничены, а в остальном преимущество «ПСЖ» сомнений не вызывает. Правда, «Ницца» умеет выжимать максимум из имеющихся моментов и обладает неплохими стандартами. Свой гол она вполне способна оформить.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 2.28.