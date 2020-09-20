«Динамо Мн» — «Сибирь». Прогноз: Миловзоров, Козун и Пуустинен не станут тянуть с голами

Соперники давно не выходили на лёд и наверняка успели соскучиться по хоккею.

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Минск» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Динамо» идёт за 2.52.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Сибирь» 21 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Мн» — «Сибирь» 21 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Минск» — «Сибирь» (21.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. В понедельник, 21 сентября, в Минске местное «Динамо» в 17:10 мск начнёт выяснять отношения с «Сибирью». Соперники имели достаточно времени на восстановление. Правда, по разным причинам.

«Снеговики» просто закончили домашнюю серию, после которой получили аж четыре полных дня на восстановление. Впереди выездное турне, перед ним нужно набраться сил. Четыре матча на своём льду прошли не триумфально, но вполне нормально. Удалось прервать затянувшуюся неудачную серию и подсобрать очков.

Для начала доигрались до серии буллитов с ЦСКА (1:2 Б), затем одержали две нервные победы (5:4 над «Куньлунем» и 4:3 ОТ над рижским «Динамо»). После сумасшедшего камбэка с клубом из Латвии, где было 0:3 к 50-й и 1:3 к 59-й минуте, просто не хватило сил и эмоций. Дали бой московскому «Динамо», однако подсели в третьем периоде и уступили со счётом 2:4.

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Тем не менее пять очков в копилке есть, пока этого достаточно для нахождения в зоне плей-офф. «Зубры» не выходили на лёд ещё дольше, аж с 15 сентября. Тут причина гораздо печальнее: 19 числа они должны были принимать «Локомотив», однако из-за проблем с коронавирусом у ярославцев встречу перенесли.

И вот что мы имеем — две бодрые и отдохнувшие команды, которые много забивают. Минчане делают это по умолчанию — великолепный подбор легионеров, хорошие спецбригады. «Сибирь» в последнее время плясала от печки, однако после возвращения в строй Пуустинена и Руохомаа резко добавила. И это ещё Эрик О’Делл травмирован.

Букмекеры не видят фаворита, выставляя практически равные котировки. В принципе, справедливо. На данный момент соперники смотрятся сопоставимо, так что можно не мудрить и проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.20. Команды не уходят в дополнительное время на протяжении семи встреч, когда-то серия должна прерваться.

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Пять предыдущих очных поединков получились верховыми, всякий раз забивалось строго по пять-шесть шайб. Возникает соблазн проверить «гол в первые 10 минут» за крепкие 2.05. Обе стороны наверняка соскучились по хоккею, всё же четыре-пять дней без игр — это очень много по меркам КХЛ.

Так что дебют вряд ли получится осторожным. Альтернативный вариант — «обе команды забьют больше 1.5 шайб», на него дают 1.84. В прошлом сезоне эта ставка доехала в обеих очных встречах.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Сибирь» 21 сентября 2020 года

В последнее время обе команды много забивают. У минчан классные легионеры и крепкое большинство, а «Сибирь» получила импульс после возвращения Пуустинена и Руохомаа. Поставим на быстрый гол. Дело в том, что соперники не выходили лёд по 4-5 дней. Во-первых, они будут хорошо готовы физически, а потому ожидается высокий темп. Во-вторых, они наверняка успели соскучиться по хоккею за это время.

Ставка: гол в первые 10 минут за 2.05.