«Вест Хэм» — «Халл». Прогноз: Ярмоленко, Огбонна и Мойес выбьют бывший клуб Слуцкого

22 сентября состоится матч 3-го тура раунда Кубка английской лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Халл Сити». Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Халла» оценивается букмекерами коэффициентом 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Халл» 22 сентября 2020 года

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Вест Хэм» — «Халл Сити» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 5.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Вест Хэм» — «Халл» (22.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, два тура английской Премьер-лиги также позади. Пришло время Кубка лиги. С третьего раунда стартуют клубы, которые по итогам минувшего сезона пробились в еврокубки. На 22 сентября запланировано пять матчей.



В 21:30 мск в Лондоне на стадионе «Олимпийский» местный «Вест Хэм Юнайтед» начнёт выяснять отношения с «Халл Сити». Клубы АПЛ часто жертвуют национальными кубками, но это явно не случай «молотобойцев». Дело в том, что положение главного тренера Дэвида Мойеса крайне шаткое.



Он помог избежать вылета в прошлом сезоне, однако боссы клуба ждали прогресса и возвращения как минимум в середину таблицы чемпионата Англии. Правда, в межсезонье обошлось без усиления. Однако в двух стартовых турах случились два поражения. 0:2 на своём поле от «Ньюкасла» и 1:2 в гостях от «Арсенала».

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В обоих случаях «Вест Хэм» смотрелся не хуже, однако слабая реализация и ошибки в обороне не позволили зацепиться. Сейчас Мойес идёт фаворитом у букмекеров в списке кандидатов на первую отставку сезона, что уже о многом говорит. На таком фоне Кубок лиги — не обуза, а шанс хоть немного укрепить позиции и вернуть коллективу уверенность.



Потому широкой ротации от хозяев не ждём. Разница в классе заметная: «Халл Сити» ещё не так давно выступал в АПЛ, а теперь докатился до третьего дивизиона. Впрочем, старт сезона получился на славу: две победы из двух в Первой лиге, а также две победы в Кубке лиги над более чем крепкими соперниками.



Сперва досталось «Сандерленду», который тоже обитает в третьем дивизионе, а на прошлой неделе «тигры» оставили за бортом турнира «Лидс Юнайтед». Говорить о каком-либо запасе не приходится, дело скорее в везении. Оба раза дошло до серии пенальти, где «Халл Сити» неизменно оказывался точнее.

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Думается, фаворит сделает всё возможное, чтобы решить вопросы в основное время. Разница в уровне исполнителей позволяет. В то же время лезть в большие форы опасно, поскольку оборона у «молотобойцев» стабильно даёт сбои. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.65 и 1Х + обе забьют за 2.15. Атака у гостей вполне неплоха.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Халл Сити» 22 сентября 2020 года

«Вест Хэм» заметно сильнее по уровню исполнителей и будет играть на своём поле, а главное — не имеет проблем с мотивацией. После двух поражений на старте АПЛ под Дэвидом Мойесом зашаталось кресло, вылет из Кубка лиги в такой ситуации будет совсем некстати. В то же время «молотобойцы» очень много пропускают, так что свой гол «тигры» наверняка найдут.



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + обе забьют за 2.15.