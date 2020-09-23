«Шкендия» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон готовы навестить Карпина в Ростове

24 сентября «Шкендия» примет «Тоттенхэм Хотспур» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 18.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Шкендия» — «Тоттенхэм» 24 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шкендия» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Шкендия» — «Тоттенхэм» (24.09.2020)

В новом сезоне Лиги Европы пришло время третьего квалификационного раунда. Однако и тут есть масса достойных команд, которые не сумели попасть напрямую в групповой этап по итогам национальных первенств. Один из них – лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Клуб уже успел пройти второй отборочный раунд, пусть и с большим скрипом.

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На следующей стадии лондонцам предстоит выезд в Северную Македонию, где они сыграют с местной «Шкендией» из Тетово. Встреча начнётся в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Тодор Проески».



«Шпоры» должны были играть 22 сентября в Кубке лиги Англии. Однако матч 3-го раунда отменили, поскольку у их соперников из «Лейтон Ориент» начались проблемы с коронавирусом. Таким образом, Жозе Моуринью сможет рассчитывать на всех своих футболистов. Дополнительный отдых при плотном графике никогда не помешает.



На прошлую игру в Лиге Европы с болгарским «Локомотивом» Пловдив (2:1), которая состоялась на выезде, португальский специалист выставил чуть ли не основной состав. Однако победу едва ли можно назвать лёгкой. Английский клуб даже умудрился пропустить первым со стандарта, пришлось отыгрываться. Помогло пенальти и два удаления у хозяев.

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Впрочем, стоит отметить, что «Тоттенхэм» начинает набирать обороны. После нервной победы в ЛЕ и справедливого поражения в первом туре АПЛ от «Эвертона» (0:1) команда катком проехалась по крепкому «Саутгемптону» (5:2). Яркий футбол показали Гарри Кейн и Сон Хын Мин. Первый отдал четыре результативные передачи и отличился голом, а второй забил четыре мяча.



Понятно, что на своём поле «Шкендия» знает каждую кочку, гостям явно придётся постараться. Однако если «шпоры» не будут валять дурака, то шансы у македонцев едва ли появятся. Слишком уж велика разница в уровне исполнителей. Хотя, конечно, должное отдать хозяева стоит.



Красно-чёрные дошли до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, выбив по дороге азербайджанский «Сумгаит» (2:0) и румынский «Ботошани» (1:0). При этом в обоих случаях они были гостями и ни разу не пропустили.

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У себя, в родной первой лиге Македонии, «Шкендия» пока возглавляет таблицу. За шесть туров получилось добыть 14 очков и ни разу не проиграть. Да и разница голов здесь вполне приличная: 11 забитых и 4 пропущенных.



Однако теперь защиту македонцев ждём серьёзное испытание. В прошлой игре Лиги Европы с болгарами «Тоттенхэм» доминировал по всем параметрам: от ударов по воротам и угловым до процента владения мячом. Жозе Моуринью наверняка сделал выводы, снова ждать голов до 80-й минуты, на наш взгляд, не стоит.



Мы бы проверили ИТБ2 2.5 мяча за коэффициент 1.85. В прошлой игре с «Локомотивом Пл» у лондонцев было прилично моментов, долгое время не хватало завершения. Сейчас же Кейн и Мин, как видно, разыгрались. Ждём от них как минимум трёх голов.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Шкендия» — «Тоттенхэм» 24 сентября 2020 года

«Тоттенхэм» начинает приходить в себя. В прошлой игре АПЛ он отгрузили пять голов в ворота крепкого «Саутгемптона». Македонская «Шкендия», конечно, показывает относительно неплохой футбол, но едва ли Моуринью повторит свои ошибки. Да и разница в классе должна сказаться. Думается, свои три мяча гости оформят.



Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 2.5 мяча за 1.85.