«Гранада» — «Локомотив Тб». Прогноз: Сольдадо, Кенеди и Гоналон накажут обидчика «Динамо»

24 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Гранада» — «Локомотив Тбилиси», букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Гранады» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.07. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 43.0. Поставить на ничью предлагают за 17.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Гранада» — «Локомотив Тб» 24 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Гранада» — «Локомотив Тбилиси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.99.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Гранада» — «Локомотив Тб» (24.09.2020)

Мировой футбол постепенно возвращается в привычную колею. В начале сентября состоялась первая международная пауза после пандемии коронавируса, набирают обороты национальные первенства. В самом разгаре квалификации еврокубков, а там и до групповых стадий недалеко.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Пришло время третьего квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Хозяин поля определяется жеребьёвкой. 90 минут, победитель забирает всё. В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти.



В Гранаде местный одноимённый клуб на стадионе «Лос-Карменес» будет принимать «Локомотив» из Тбилиси. Говорить об этой паре без боли довольно трудно. Дело в том, что грузинский клуб в предыдущем раунде сенсационно оставил за бортом московское «Динамо» (2:1).



Собственно, подопечные Кирилла Новикова стали второй жертвой «железнодорожников». Те стартовали с первого раунда квалификации. Сперва обставили румынскую «Университатю» со счётом 2:1. Что любопытно, сюжет получился абсолютно тем же: два гола после перерыва, соперник отыграл один в самой концовке. Даже испугаться не успели.

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На прошлой неделе трюк удалось повторить. В первом тайме бело-голубые имели солидное преимущество, однако свои моменты не использовали. После перерыва «Локомотив» забил два похожих гола: удар со средней дистанции, Шунин отбивает, игрок хозяев оказывается первым на подборе и отправляет мяч в сетку. Единственный гол «Динамо» провело с пенальти на 90-й минуте.



Следующий соперник гораздо опаснее. «Гранада» стартовала со второго раунда, спокойно выпоров албанский клуб «Теута». Два гола к 10-й минуте, третий — на 31-й. После этого испанцы сбавили обороты, отдали мяч и действовали в режиме экономии энергии. Что не помешало забить ещё один (4:0).



Достаточно посмотреть на линию букмекеров, чтобы получить исчерпывающее представление о балансе сил. На победу гостей дают жуткий коэффициент 43.0, а успех «Гранады» даже с форой (-2.5) идёт за смешные 1.45. Добавить к этому нечего. У «Локомотива» молодой состав, практически полностью состоящий из местных футболистов.

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«Насриды», например, могут похвастать наличием опытного Роберто Сольдадо, принадлежащего «Реалу» Хесуса Вальехо. А ещё — молодого полузащитника Кенеди (арендован у «Челси») и опытного Максима Гоналона (долгое время выступал за «Лион»). Ну и так далее. Перевес по уровню исполнителей колоссален, физическое состояние у фаворита в порядке.



В чемпионате Испании «Гранада» успела провести два тура, набрав шесть очков из шести возможных. Досталось «Атлетику» (2:0) и «Алавесу» (2:1). Нужно учитывать, что оба предыдущих поединка «Локомотив» провёл в родных стенах, а теперь выступать придётся на выезде. Шансы сотворить ещё одну сенсацию минимальны.



Однако у «Гранады» уже 27 сентября гостевая битва с мадридским «Атлетико», так что ротация кажется неизбежной. Скорее всего, хозяева постараются максимально быстро заполучить преимущество, чтобы потом не тратить лишние силы и спокойно довести дело до победы. От этого и оттолкнёмся.

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Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) в первом тайме за 2.05 и голом в первые 15 минут за 2.28. Найти что-то лучше при такой линии крайне сложно. Лезть в огромные форы опасно: клуб из Тбилиси обладает характером и умеет контратаковать, а хозяевам нет смысла рвать жилы на фоне плотного календаря в Примере.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Гранада» — «Локомотив Тб» 24 сентября 2020 года

Разница в уровне исполнителей сомнений не вызывает, достаточно взглянуть на котировки: даже на П1 с форой (-2.5) дают смешной коэффициент 1.45. У «Гранады» уже 27 сентября гостевая битва с мадридским «Атлетико», так что ротация кажется неизбежной. Скорее всего, хозяева постараются максимально быстро заполучить преимущество, чтобы потом не тратить лишние силы. Проверим быстрый гол.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.28.