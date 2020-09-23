«Бавария» — «Севилья». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер загонят Лопетеги в депрессию

24 сентября «Бавария» сразится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом мюнхенцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех испанцев оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.

Букмекерские коэффициенты на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья»

Букмекеры уверены, что матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» (24.09.2020)

Исторически сложилось, что матч за Суперкубок УЕФА открывает новый еврокубковый сезон для сильнейших участников внутренних первенств европейских стран. Однако пандемия коронавируса внесла свои изменения, битву перенесли на конец сентября. В одноматчевом противостоянии за трофей сойдутся победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» и победитель Лиги Европы испанская «Севилья».

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Встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Особенностью поединка станет присутствие зрителей на трибунах. В конце августа исполком УЕФА решил, что до матча будут допущены болельщики, но только 30% от общего количества посадочных мест. Спасибо и на этом.



Естественно, «Бавария» идёт явным фаворитом в линии букмекеров. Коэффициент 1.36 за лобовую победу команды в таком значимой поединке на первый взгляд кажется уж слишком маленьким. Однако на то есть весомые аргументы.



Во-первых, конечно же, стоит вспомнить удивительное выступление мюнхенцев в прошлом сезоне. Победная серия из 13 матчей в Бундеслиге. 4:1 с «Челси», 8:2 с «Барселоной» и 3:0 с «Лионом» в Лиге чемпионов. Да и в финале ЛЧ они тоже обыграли «ПСЖ» (1:0) заслуженно.

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Второй момент – поразительная физическая готовность подопечных Ханси Флика. Дело в том, что новый сезон в чемпионате Германии только-только начался, а они уже успели снова удивить. Красные в первом туре очередного розыгрыша Бундеслиги принимали «Шальке-04» и забили восемь (!) безответных мячей.



Также стоит сказать, что большинство игроков находятся в великолепной форме. Едва ли мы сможем увидеть Кингсли Комана, поскольку он до сих пор не готов после карантина. Зато его вполне по силам заменить новичку Лерою Зане, который уже успел освоиться. Экс-игрок «Манчестер Сити» в матче первого тура отметился голом и двумя результативными передачами. Ничего себе дебют.



«Севилья» полностью подтвердила статус хозяйки Лиги Европы. Выбила из 1/8 финала «Рому» (2:0), из четвертьфинала «Вулверхэмптон» (1:0), из полуфинала «Манчестер Юнайтед» (2:1), а в финале разобралась с «Интером» (3:2). Причём по ходу игры с миланцами испанская команда даже уступала в счёте.

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Прошлый сезон родной Примеры тоже обернулся для севильцев триумфом. Они добыли ровно 70 очков и замкнули топ-4. Могли даже финишировать в тройке, но мадридский «Атлетико» оказался выше по дополнительным показателям. С учётом всех факторов рассчитывать на большее было бы слишком наивно.



А вот в новом розыгрыше чемпионата Испании команда Юлена Лопетеги пока что участие не принимала. Ей дали две лишние недели отдыха из-за долгого участия в еврокубках. Таким образом, единственным официальным матчем красно-белых является как раз финал Лиги Европы, который состоялся месяц назад.



Наставник «Севильи» делает ставку на высокий прессинг и постоянное движение, уделяя большое внимание тому, чтобы не давать сопернику через пас выходить из обороны. А при отсутствии хорошей формы этот приём рискует не сработать.

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Откровенно говоря, у испанцев крайне мало шансов на что-либо претендовать. Мюнхенцы по-прежнему безумно хороши. На наш взгляд, стоит проверить П1 с форой (-1.5). Букмекеры дают на неё отличный коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» 24 сентября 2020 года

«Бавария» продолжает подтверждать статус сильнейшей команды Европы. Не успела стартовать Бундеслига, а мюнхенцы уже удивили и космической результативностью, и неиссякаемым тонусом. На наш взгляд, шансов у «Севильи» здесь крайне мало. Ни одного официального матча испанцы ещё не провели, а по уровню исполнителей они заметно уступают.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.