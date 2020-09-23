«Металлург» — «Витязь». Прогноз: Ежов остановит Прохоркина и Бека в Магнитогорске

«Лисы» по делу победили ЦСКА, но с «Витязем» у них в последнее время не ладится.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.60, успех «Витязя» идёт за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Витязь» 24 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Витязь» 24 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Витязь» (24.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав на поединок с «Сибирью».

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На четверг, 24 сентября, запланировано пять встреч. Две из них стартуют в 17:00 мск. В Магнитогорске местный «Металлург» будет выяснять отношения с «Витязем». Хозяева входят в число лидеров лиги.

В семи матчах они добыли шесть побед, пять из которых — в основное время. Единственное поражение состоялось ещё 11 сентября, тогда в родных стенах без шансов уступили «Авангарду»: 0:3 к середине второго периода и 0:4 к финальной сирене. Поначалу обыгрывали исключительно середняков и аутсайдеров при не самом мощном хоккее, однако в субботу хлопнули ЦСКА.

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Причём на выезде (4:2). Красно-синие быстро открыли счёт, отдали инициативу и сохраняли лидерство вплоть до третьего периода. А там пропустили четыре шайбы за 8,5 минут. Формально, конечно, Александр Шарыченков мог бы действовать увереннее в трёх случаях из четырёх. Но это не отменяет того, что «лисы» свою победу заслужили.

Такого хоккея от подопечных Ильи Воробьёва мы ещё не видели, заключительный период действительно получился мощнейщим. Проблема в том, что с тех пор команда на лёд не выходила. Игру с «Барысом» перенесли из-за коронавируса, то есть магнитогорцы получили 4,5 дня на отдых.

После столь яркой победы это, возможно, даже пойдёт во вред. Но вообще линия выглядит логично. Клуб из Подольска начал с громкой победы в Казани (4:0), а вот дальше забарахлил. Набрал два очка в пяти матчах, после чего получил паузу в календаре, собрался с силами и победил в Екатеринбурге (4:3 ОТ).

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При доле везения мог бы управиться и в основное время, хотя и так получилось неплохо. Разумеется, «Металлург» идёт у букмекеров фаворитом, но не всё так просто. В восьми предыдущих очных встречах соперники одержали по четыре победы, а в прошлом году подопечные Михаила Кравеца забрали сезонную серию (2:0 и 3:2 Б).

Будем отталкиваться от аутсайдера, поскольку гости произвели впечатление в прошлой игре. Преимущества в свежести у хозяев быть не должно, ведь «Витязь» до битвы с «Автомобилистом» отдыхал 4,5 дня. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.81 и ИТМ 3 гола «Металлурга» за 1.88. Очки хозяева наверняка наберут, но придётся помучиться.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Витязь» 24 сентября 2020 года

«Металлург» одержал яркую волевую победу над ЦСКА, однако потом не играл 4,5 дня. «Витязь» тоже не так давно получал паузу в календаре, после которой по делу выиграл в Екатеринбурге у «Автомобилиста». Подопечные Михаила Кравеца оставили приятное впечатление, да и «лисами» они в последнее время играют успешно. Лёгкой прогулки у фаворита тут не будет.

Ставка: ИТМ 3 гола «Металлурга» за 1.88.