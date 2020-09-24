«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Толчинский, Зернов и Шумаков ответят на неудачу в Казани

25 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех «Куньлуня» идёт за 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» 25 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» 25 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.00. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь Ред Старт» (25.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

«Металлург» — «Витязь». Прогноз: Ежов остановит Прохоркина и Бека в Магнитогорске «Лисы» по делу победили ЦСКА, но с «Витязем» у них в последнее время не ладится.

Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав на поединок с «Сибирью».

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На пятницу, 25 сентября, запланированы три матча (остальные, похоже, будут перенесены). В 19:30 мск в Балашихе «Авангард» начнёт выяснять отношения с «Куньлунь Ред Старт». Имя фаворита тут очевидно.

Омичи потерпели три поражения в пяти последних матчах, но ничего страшного не случилось. Во-первых, календарь оказался очень сложным. Лишь один действительно скромный соперник — «Нефтехимик». С ним разобрались в основное время (2:1). Во-вторых, в четырёх случаях из пяти играть пришлось на выезде.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: нет Гранлунда — нет голов. Гатиятулин удивит в Уфе Уфимцы остались без лидера и уже успели проиграть на своём льду ХК «Сочи».

Исключение — поединок со СКА, его тоже забрали в основное время, хотя и позволили петербуржцам отыграться с 3:0 (4:3). В третьих, все неудачи состоялись на тоненького. В Уфе проспали дебют, нахватали удалений и не дожали в концовке (2:3). А в Екатеринбурге и Казани проиграли равные матчи за пределами основного времени.

Против «Автомобилиста» игра смотрелась: скорости отличные, ярких эпизодов много, голов тоже. А вот с «Ак Барсом» хоккей скорее напоминал мучения, причём с обеих сторон. Возможно, подопечные Боба Хартли просто не успели восстановиться, поскольку выходить на лёд пришлось через сутки. И это на фоне перелёта.

«Куньлунь» тем временем набрал первые очки в сезоне. Сперва дожил до серии буллитов с «Салаватом Юлаевым», хот тут нужно сказать спасибо Дмитрию Шикину. Голкипер совершил 52 спасения, без него дело закончилось бы разгромом. Всё же преимущество уфимцев выглядело подавляющим.

«Милан» — «Будё-Глимт». Прогноз: Ибрагимович и Ребич не станут напрягаться в Лиге Европы «Глимт» громит всех в родной Норвегии, но миланцы – это совершенно другой уровень.

А дальше «Локомотив» получил техническое поражение. Вот, собственно, и всё. То есть подвижки у подопечных Алексея Ковалёва есть: наконец-то до Мытищ добрались легионеры, появились возможности для ротации. Но новичкам нужно время, чтобы набрать форму и сыграться. Потому перекос линии в пользу хозяев логичен.

Омичи имели двое суток отдыха после поражения в Казани и наверняка будут злы после неудачной серии. А «Куньлунь» не проводил официальных матчей аж с 19 сентября, то есть проблемам со свежестью тут взяться неоткуда. Ждём довольно бодрого и темпового хоккея, при котором проблем с результативностью не возникнет.

Лезть в большие форы опасно, «ястребы» сейчас не особенно стабильны. Мы бы выбирали между тоталом больше 5 шайб за 1.86 и тоталом больше 1.5 гола в первом периоде за 2.20. Работы у Шикина в дебюте точно будет много, на своём льду «Авангард» в нынешнем сезоне стабильно побеждает в основное время.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» 25 сентября 2020 года

«Куньлунь» не проводил официальных матчей с 19 сентября и должен быть свежим. «Авангарду» нужно закрывать неудачную серию, благо что на своём льду он пока только выигрывает, причём в основное время. Ждём бодрого хоккея, при котором моменты и голы не заставят себя ждать.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 2.20.